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11 yaşındaki çocuk, ejderhaların araştırılması için başbakana rüşvet teklif etti

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, hükümetin ejderhalar konusunda araştırma başlatması için kendisine gönderdiği mektuptan çıkan 2.5 dolarlık ‘rüşveti’ geri çevirdi.
11 yaşındaki çocuk, ejderhaların araştırılması için başbakana rüşvet teklif etti

BBC Türkçe’nin haberine göre adının Victoria olduğu belirtilen çocuk mektupta, ejderha terbiyecisi olabilmek için tele kinetik güçlere sahip olmak istediğini (zihin gücüyle nesneleri hareket ettirmek) söyledi ve hükümetin bu alanlarda araştırma başlatmasını istedi.

Victoria, zarfa “rüşvet” olarak da 5 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 2.5 ABD doları) koydu.

Çocuğa 30 Nisan’da başbakanlık antetli bir mektupla yanıt veren Ardern, “Sevgili Victoria, fizik ve ejderhalar konusundaki önerilerin ilgilimizi çekti. Ama maalesef şu anda ejderha araştırmaları yapmıyoruz. Bu nedenle rüşvet paranı geri gönderiyorum. Telekinezi, telepati ve ejderhalar konusundaki arayışında en iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

‘GÖZÜM EJDERHALARDA OLACAK’

Başbakan mektubun altına el yazısıyla “Ama ejderhalara dikkat edeceğim. Bunlar takım elbise giyiyorlar mı?” notunu düştü.

Victoria’nın ablası Başbakan’ın mektubunu Reddit’te yayımladı, kardeşinin telepatiye ilgisinin Netflix’in bilimkurgu dizisi “Stranger Things”ten kaynaklandığını söyledi.

Geçen yıl bir kız çocuğu dünyaya getiren ve Benazir Butto’dan sonra tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olan 38 yaşındaki Ardern, Mart’ta da silah yasağına destek veren sekiz yaşındaki bir çocuğa mektup yollamıştı.

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