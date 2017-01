11 yaşındaki çocuk New York metrosunda psikolojik danışmalığa başladı

Ciro Ortiz, beş dakikalık destek için 2 dolar (7 lira) alıyor

ABD'nin New York kentinde yaşayan altıncı sınıf öğrencisi Ciro Ortiz, cep harçlığını çıkarmak için New York metrosunda tezgâh açıp 5 dakikası iki dolara 'psikolojik destek' vermeye başladı. Bu sayede günde 50 dolar (yaklaşık 180 lira) kazanıp, dünya basınının ilgisini çekmeyi de başaran 11 yaşındaki Ortiz New York Post gazetesi muhabirine, "Hem para kazanmak için hem de topluma faydalı olmak için iyi bir yöntem" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre son zamanlarda vegan (sadece bitkisel gıdalar tüketen) bir kadına ve kocasına danışmanlık yaptığını anlatan Ortiz, "Adama 'Et yediğin için karın senden nefret etmiyor. O da sen de istediğiniz şeyi yemekte özgürsünüz' dedim" ifadesini kullandı.

"Değişimi kabul etmemiz gerekiyor çünkü hayat sürekli değişiyor"

Ciro'nun her pazar günü, iki saat çalıştığını aktaran annesi ise "O çok duygusal bir çocuk. Danışmanlığa başladığı ilk gün biraz gergindi ve kendine güvensizdi. Birkaç pazar sonra 'Birçok muhteşem insanla tanıştım. Bu işin sonunda çok arkadaşım olacak' demeye başladı" ifadesini kullandı.

Bununla birlikte baba Ortiz, oğlunun okuldaki arkadaşlarına kazandığı parayla yemek ısmarladığını ve çevresine de faydalı olduğunu vurgulayarak, Ciro'nun her zaman yaşından daha olgun davrandığını belirtti. Danışmanlık yaptığı "müşterilerinden" de olumlu eleştiriler alan Ortiz, yaptığı işte başarılı olmasına rağmen gelecekte video oyunları tasarlamak istediğini söylüyor. Ayrıca Ciro, yetişkinlerin değişime ayak uyduramamalarının en büyük sorunları olduğunu belirterek bir de tavsiyede bulunuyor: "Değişimi kabul etmemiz gerekiyor çünkü hayat sürekli değişiyor."