 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 75.970
  • Altın 137,156
  • Dolar 3,6234
  • Euro 3,8175
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

11 yaşındaki çocuk New York metrosunda psikolojik danışmalığa başladı

»
11 yaşındaki çocuk New York metrosunda psikolojik danışmalığa başladı
Ciro Ortiz, beş dakikalık destek için 2 dolar (7 lira) alıyor

ABD'nin New York kentinde yaşayan altıncı sınıf öğrencisi Ciro Ortiz, cep harçlığını çıkarmak için New York metrosunda tezgâh açıp 5 dakikası iki dolara 'psikolojik destek' vermeye başladı. Bu sayede günde 50 dolar (yaklaşık 180 lira) kazanıp, dünya basınının ilgisini çekmeyi de başaran 11 yaşındaki Ortiz New York Post gazetesi muhabirine, "Hem para kazanmak için hem de topluma faydalı olmak için iyi bir yöntem" dedi.  

Sabah'ta yer alan habere göre son zamanlarda vegan (sadece bitkisel gıdalar tüketen) bir kadına ve kocasına danışmanlık yaptığını anlatan Ortiz, "Adama 'Et yediğin için karın senden nefret etmiyor. O da sen de istediğiniz şeyi yemekte özgürsünüz' dedim" ifadesini kullandı.

"Değişimi kabul etmemiz gerekiyor çünkü hayat sürekli değişiyor"

Ciro'nun her pazar günü, iki saat çalıştığını aktaran annesi ise "O çok duygusal bir çocuk. Danışmanlığa başladığı ilk gün biraz gergindi ve kendine güvensizdi. Birkaç pazar sonra 'Birçok muhteşem insanla tanıştım. Bu işin sonunda çok arkadaşım olacak' demeye başladı" ifadesini kullandı.

Bununla birlikte baba Ortiz, oğlunun okuldaki arkadaşlarına kazandığı parayla yemek ısmarladığını ve çevresine de faydalı olduğunu vurgulayarak, Ciro'nun her zaman yaşından daha olgun davrandığını belirtti. Danışmanlık yaptığı "müşterilerinden" de olumlu eleştiriler alan Ortiz, yaptığı işte başarılı olmasına rağmen gelecekte video oyunları tasarlamak istediğini söylüyor. Ayrıca Ciro, yetişkinlerin değişime ayak uyduramamalarının en büyük sorunları olduğunu belirterek bir de tavsiyede bulunuyor: "Değişimi kabul etmemiz gerekiyor çünkü hayat sürekli değişiyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zuckerberg'den "din" açıklaması02 Ocak 2017 Pazartesi 20:10
  • Ünlü Hollywood levhası yeni yıl şakasının kurbanı oldu02 Ocak 2017 Pazartesi 19:10
  • Ünlü süpermarket zinciri, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırmaya' son verdi02 Ocak 2017 Pazartesi 18:35
  • Fuar açılıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
  • Robbie Williams, hayranlarına dokunduktan sonra elini temizledi02 Ocak 2017 Pazartesi 14:20
  • Genç modelin feci sonu!01 Ocak 2017 Pazar 21:10
  • 193 ülke gören gezginden tavsiyeler01 Ocak 2017 Pazar 18:02
  • Alkollü bir gecenin ardından hissettiğimiz açlığın nedeni ne?01 Ocak 2017 Pazar 17:03
  • Cem Karaca'nın eşi O Ses Türkiye'de01 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • 2017'de resmi tatiller ne zaman?01 Ocak 2017 Pazar 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti