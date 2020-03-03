11 yaşındaki çocuklarının GTA oynamasında sıkılıp araba kullandırdılar; polis ceza yazdı

Britanya'da bir aile, oğullarının tüm gün bilgisayar oyunu oynamasından "rahatsız olup", şehir merkezinde bir otoparkta gerçek araba kullanmasına izin verdi.

Polis, Lancaster kasabasındaki bir otoparkta, Opel'in Birleşik Krallık'ta satış yaptıyla adıyla Vauhall'ın Astra modeli bir arabayı durdurdu. Memurlar yaklaşınca direksiyonda bir çocuk gördü.

Lancaster trafik polisi, konu ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu arabanın sürücüsü 11 yaşındaydı... (Evet on bir!) Bir aile, çocuklarının bütün gün Playstation'da Grand Theft Auto oynamasından sıkılmış, bu yüzden ona Blackpool'da bir otoparkta araba kullanma pratiği yaptırmışlar... Yetişkinlere trafik cezası kesildi" yazdı.

Techspot sitesi, GTA'nın 18 yaş üstüne satılmasına izin verilen bir oyun olduğuna ve çocuğu 11 yaşında olmasına dikkat çekti.