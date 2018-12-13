11 yaşındaki Joshua Trump soyadını değiştirmek istiyor: Bana okulda aptal diyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'la tesadüfen aynı soyadı taşıyan ve arkadaşları kendisiyle dalga geçtiği için psikolojik sorunlar yaşayan 11 yaşındaki Joshua Trump, soyadını değiştirmek istiyor.

Megan Trump Berto and Bobby Berto'nun çocukları Joshua Trump, soyadı ABD Başkanıyla benzerlik taşıyan çocuklarının okulda zorbalığa maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Joshua'nın üvey babası Bobby, küçük çocuğun soyadı nedeniyle tüm okulda alay konusu olduğunu söyledi.

​Annesi Megan ise "Ona okulda küfür ediyorlar. 'Aptal' diyerek dalga geçiyorlar. Kendisinden ve soyadından nefret ediyor. Kendini sürekli üzgün hissediyor" dedi.

Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesi nedeniyle okul servisi değiştirilen Joshua, yeni servise bindiğinde şoförün yoklama aldığını ve soyadını duyan çocukların kendisine 'aptal' diye bağırdığını söyledi.

Çocuklarının isimini resmi olarak değiştirmek istediklerini söyleyen aile, okul kaydındaki Trump soyadını üvey babasının soyadı olan 'Berto' ile değiştirdiklerini belirtti.

Okul yönetimi ise konu hakkında diğer öğrencileri uyaracaklarına dair aileye söz verdi.