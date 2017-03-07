11 yaşındaki kız öğrenci, öğretmen tarafından darp edildiğini iddia etti

Alasya İlkokulundaki olayın yankıları dinmeden bu sefer de Çanakkale Ortaokulu’nda 11 yaşındaki kız öğrencinin öğretmen tarafından darp edildiği ileri sürüldü...

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Alasya İlkokulu’nda minik bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesi olayına tepkiler sürerken, aynı bölgede başka bir okuldan yine benzer bir darp haberi geldi. Çanakkale Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi S.O isimli 11 yaşındaki kızın, matematik öğretmeni O.M tarafından hakarete uğrayarak darp edildiği iddia edildi.

Diyalog muhabirine kızının yaşadıklarını aktaran Arzu Oğur, geçtiğimiz günlerde son ders saatinde kızının kendisini arayarak darp edildiğini söylediğini ve kızı eve geldiği zaman yüzündeki kızarıklıkları görünce çok yaşadığını anlattı.

ÖZÜR DİLEDİĞİ HALDE VURDU

Tenefüs saatinde yaşanan bir olaydan ötürü sınıfın güldüğünü ve gülmenin içerde de devam ettiğini aktaran Arzu Oğur, daha sonra kızının teksir almak için ayağa kalkarak arkadaşının yanına gittiğini, bu sırada derste bulunan matematik öğretmeninin kızının yanına geldiğini ve kızının “özür dilerim” demesine rağmen “kes sesini” diyerek ağır bir şekilde hakaret ettikten sonra elinin tersi ile yüzüne şiddetli şekilde vurduğunu ileri sürdü.

“POLİSE ŞİKAYET ETTİK, YASAL İŞLEM BAŞLADI”

Oğur, olayın ardından durumu polise aktardıklarını ve polisin yasal işlem başlatarak sınıftaki öğrencilerden de ifade aldığını söyledi.

Öğrencilerin de olayı doğruladığını anlatan Oğur, sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını ve ilgili öğretmenle ilgili şikayetlerini asla geri çekmeyeceklerini vurguladı.

Kendilerinin bugüne kadar kızlarına bir tokat dahi vurmadıklarını anlatan Oğur, öğretmeninin kendi çocuklarına vurma hakkını nerden aldığına bir anlam veremediklerini söyledi.

VELİLER TEDİRGİN OLMAYA BAŞLADI

Son zamanlarda okullarda artan bu tür darp olayları ile ilgili rahatsızlık duymaya başlayan veliler, artık okullara yolladıkları evlatları için endişelenmeye başladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili tüm mercilerin bu gibi olayları mercek altına alarak gerekirse çok sıkı denetimler gerçekleştirmesini istedi.

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Alasya İlkokulu’nda minik bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesi olayına tepkiler sürerken, aynı bölgede başka bir okuldan yine benzer bir darp haberi geldi. Çanakkale Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi S.O isimli 11 yaşındaki kızın, matematik öğretmeni O.M tarafından hakarete uğrayarak darp edildiği iddia edildi.

Diyalog muhabirine kızının yaşadıklarını aktaran Arzu Oğur, geçtiğimiz günlerde son ders saatinde kızının kendisini arayarak darp edildiğini söylediğini ve kızı eve geldiği zaman yüzündeki kızarıklıkları görünce çok yaşadığını anlattı.

ÖZÜR DİLEDİĞİ HALDE VURDU

Tenefüs saatinde yaşanan bir olaydan ötürü sınıfın güldüğünü ve gülmenin içerde de devam ettiğini aktaran Arzu Oğur, daha sonra kızının teksir almak için ayağa kalkarak arkadaşının yanına gittiğini, bu sırada derste bulunan matematik öğretmeninin kızının yanına geldiğini ve kızının “özür dilerim” demesine rağmen “kes sesini” diyerek ağır bir şekilde hakaret ettikten sonra elinin tersi ile yüzüne şiddetli şekilde vurduğunu ileri sürdü.

“POLİSE ŞİKAYET ETTİK, YASAL İŞLEM BAŞLADI”

Oğur, olayın ardından durumu polise aktardıklarını ve polisin yasal işlem başlatarak sınıftaki öğrencilerden de ifade aldığını söyledi.

Öğrencilerin de olayı doğruladığını anlatan Oğur, sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını ve ilgili öğretmenle ilgili şikayetlerini asla geri çekmeyeceklerini vurguladı.

Kendilerinin bugüne kadar kızlarına bir tokat dahi vurmadıklarını anlatan Oğur, öğretmeninin kendi çocuklarına vurma hakkını nerden aldığına bir anlam veremediklerini söyledi.

VELİLER TEDİRGİN OLMAYA BAŞLADI

Son zamanlarda okullarda artan bu tür darp olayları ile ilgili rahatsızlık duymaya başlayan veliler, artık okullara yolladıkları evlatları için endişelenmeye başladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili tüm mercilerin bu gibi olayları mercek altına alarak gerekirse çok sıkı denetimler gerçekleştirmesini istedi.