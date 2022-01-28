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11 Yıldır Beklenen Gün Geldi! Kıbrıs Zafere Doğru Dizisinde Bugün Neler Olacak

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11 Yıldır Beklenen Gün Geldi! Kıbrıs Zafere Doğru Dizisinde Bugün Neler Olacak?
11 Yıldır Beklenen Gün Geldi! Kıbrıs Zafere Doğru Dizisinde Bugün Neler Olacak

Cuma akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümünde, Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos'a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenleyecek.

Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın'ın başrollerinde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru'da bugün yayınlanacak bölümde, Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yapacaktır.

 

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıl 1974… Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos'a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Ankara, bu haberi alır almaz duruma el koyar. Başbakan Ecevit ve yardımcısı hükümet ortağı Erbakan, acil bir şekilde müdahale kararı alır. Ecevit, diğer garantör ülke İngiltere'yle birlikte müdahalede bulunmak üzere Londra yolunu tutarken genelkurmay askeri müdahale için hazırlıklara başlar. Makaryos ise İngilizler tarafından Malta'ya kaçırılır. Rum kesiminde Makaryos ve Sampson yanlıları arasında iç savaş çıkmıştır. Yedi yıldır farklı yerlerde görev yapmakta olan Zifir Petek, Ankaralı ve Kemal'e iletilen askeri müdahale ihtimali ile tekrar bir araya gelmek üzere Lefkoşa'ya çağrılır. Ecevit, Londra'dan istediğini alamadan dönünce müdahalenin zaruri olduğu konusunda anlaşılır ve Amarika'nın tüm ısrarlarına rağmen çıkartma gerçekleştirilir. Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yağmaktadır. 11 yıldır beklenen gün gelir ve Mehmetçik adaya çıkar.

11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
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