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110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış

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110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış
110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış

İspanya'nın güneyindeki Malaga'da Pazar günü öğleden sonra 110 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen iki yaşındaki çocuğu çıkartmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu yapılıyor.

Malaga Sivil Savunma ekiplerinin Sözcüsü Bernardo Molto, Yulan adlı iki yaşındaki erkek çocuğunun Totalan köyü yakınlarındaki kuyuya düştüğü sırada ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.

Molto çocuğun, ailesi öğle yemeği yediği sırada oyun oynarken düştüğü kuyunun genişliğinin sadece 22 santimetre olduğunu ve 80 metre derinliğe indirilen robot kameraların çocuğu henüz bulamadığını belirtti.

Molto "Çocuğu bulamadık ve sesini duyamadık, bu yüzden hala elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bernardo Molto, kurtarma ekiplerinin Yulan'ın yerini tespit edebilmek için kamerayı daha derinleri indirmeye çalışacağını veya paralel bir kuyu daha kazmaya çalışacağını belirtti.

 

İspanya'nın güneyindeki Malaga'da Pazar günü öğleden sonra 110 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen iki yaşındaki çocuğu çıkartmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu yapılıyor.

Malaga Sivil Savunma ekiplerinin Sözcüsü Bernardo Molto, Yulan adlı iki yaşındaki erkek çocuğunun Totalan köyü yakınlarındaki kuyuya düştüğü sırada ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.

Molto çocuğun, ailesi öğle yemeği yediği sırada oyun oynarken düştüğü kuyunun genişliğinin sadece 22 santimetre olduğunu ve 80 metre derinliğe indirilen robot kameraların çocuğu henüz bulamadığını belirtti.

Molto "Çocuğu bulamadık ve sesini duyamadık, bu yüzden hala elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bernardo Molto, kurtarma ekiplerinin Yulan'ın yerini tespit edebilmek için kamerayı daha derinleri indirmeye çalışacağını veya paralel bir kuyu daha kazmaya çalışacağını belirtti.

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