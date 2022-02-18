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1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı

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1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı
1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı

Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı ve yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de aralarında olduğu gemide çarşamba günü Azor adaları açıklarında yangın çıktığı duyuruldu.

Almanya'nın kuzeybatısındaki Emden kentinden 10 Şubat'ta yola çıkan ve ABD'nin Davisville bölgesine varması planlanan gemide yangın çıktı. Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı gemide, yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de olduğu belirtildi.

Volkswagen'den bir sözcü, çarşamba günü geminin Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında alev aldığını duyurdu. Portekiz donanmasının açıklamasında, Felicity Ace adlı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

4 bine yakın araç taşınıyordu

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