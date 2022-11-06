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1102 Covid-19 Çağrı Merkezi’nin yeni çalışma saatleri

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1102 Covid-19 Çağrı Merkezi’nin yeni çalışma saatleri
1102 Covid-19 Çağrı Merkezi’nin yeni çalışma saatleri

Sağlık Bakanlığı, 1102 Covid 19 Çağrı Merkezi’nin yeni çalışma saatlerini açıkladı.

 

Açıklamaya göre, yarından itibaren 1102 Covid-19 Çağrı Merkezi Hafta içi 08.00- 17.00, Cumartesi günleri ise 08.00-14.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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