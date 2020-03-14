1102 Numaralı Çağrı Merkezi devreye girdi

Sağlık Bakanlığı, 1102 Numaralı Çağrı Merkezi devreye girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Korona virüs ihbar hattı için önceden duyurmuş olduğu GSM numaralarına ek olarak daha fazla kişinin bakanlığa ulaşabilmesi nedeniyle ivedi olarak hem sabit telefonlardan hem GSM operatörlerinden ulaşabilecek 1102 numaralı çağrı merkezini oluşturuldu.

Çağrı merkezinde aynı anda 5 kişinin yanıt verebileceği, 10 kişinin de beklemede olabileceği şekilde bir sistem devreye girdiği belirtilen açıklamada, “sistem Türkçe ve İngilizce yanıt verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Tüm vatandaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca çağrı merkezine ulaşabilecektir”ifadelerine de yeri verildi.