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112 Acil Çağrı Merkezi aramalarının yüzde 75’i asılsız: Ben de şahin var, yarışalım mı?

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Kırıkkale’de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 75’e yakını asılsız çıktı: “Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?” diye arayan bile oldu.
112 Acil Çağrı Merkezi aramalarının yüzde 75’i asılsız: Ben de şahin var, yarışalım mı?

Kırıkkale’de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 75’e yakını asılsız çıktı: “Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?” diye arayan bile oldu.

Çağrı merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar, çalışanların işini zorlaştırmasının yanı sıra acil durumu olanlar için sorun teşkil ediyor.

 

 

Kırıkkale’de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, çok değişik taleplerle arandı.

AA’ya konuşan Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, çağrıları, telefonu ilk açan çağrı karşılayıcı personelin aldığını, gereksiz ve asılsız olanları ilgili kurumların ekiplerine ulaşmadan süzerek gereksiz iş yoğunluğunu ortadan kaldırdığını anlattı.

Tekinay şu bilgileri verdi: “Kırıkkale Acil Çağrı Merkezi olarak müdürlüğümüze gelen çağrıya cevap verme süremiz 2021 yılın için ortalama 1,48 saniye iken 2022 yılı ilk 10 günlük verimiz 1,02 saniye seviyesine inmiştir. Acil çağrı merkezleri bulundukları ilin can kurtaranları. Bizim istediğimiz, can kurtarmaya çalışırken işimize engel olunmaması yani gereksiz ve lüzumsuz aranmama. Asılsız çağrılarla ilgili valimizin onayıyla idari para cezası uygulanıyor.”

 

Tekinay, 2021 yılında, “Ezan okundu mu?”, “Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?”, “Pin kodumu unuttum, telefonumu açar mısınız?”, “Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?”, “Sigaram bitti, alır mısınız?” gibi asılsız çağrıların geldiğini söyledi.

Geçen yıl çağrı merkezini 476 kez arayarak meşgul eden kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi

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