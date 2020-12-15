112 Acil görevlisi: ‘Corona bize nereden bulaştı’ diye bizi arıyorlar

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde gelen çağrılara cevap veren paramedik Tuğba İnan, “‘Corona virüsü bize nereden bulaştı’ diyen de bizi arıyor” dedi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde gelen çağrılara cevap veren paramedik Tuğba İnan, “‘Corona virüsü bize nereden bulaştı’ diyen de bizi arıyor” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının yükü pandemiyle birlikte arttı.

Yedi gün 24 saat esasına göre görev yapan 112 çalışanları, zamanla yarışıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne yardım çağrısının düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede vaka yerine ulaşıyor.

Covid-19 şüphesiyle hastaya giderken süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyen ekipler, verilen adrese ulaştıktan sonra hastanın ilk muayenesini, daha sonra hastanın nakil işlemlerini yapıyor.

Günlük çağrı pandemide 2 bini aştı

Muş’ta, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi doktoru İbrahim Güney pandemi öncesinde günde bin ile bin 500 arası olan çağrının, bugünlerde 2 bini aştığını söyledi.

Çağrı sayısının yüzde 70’lik kısmının 112 açısından aciliyeti olmayan çağrılar olduğuna dikkat şeken Güney şöyle devam etti: “Önümüzde zorlu bir kış süreci var. Bu konuda vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ellerinden geldikçe aciliyeti olmayan gereksiz durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmesinler. Yani bu ilaç sorma olur, reçete sorma olur, saati sorma olur, sosyal yardımlaşmanın numarasını sorma olur… Ellerinden geldikçe bu tarz durumlar için 112’yi meşgul etmesinler.”

Gelen çağrıları yanıtlayan paramedik Tuğba İnan ise çağrıların yarısının, gereksiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “İş yükümüzü bu yüzden çok artırıyorlar. Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, corona virüsü bize nereden bulaştı diyen de bizi arıyor. Aile hekimlerini, halk sağlık merkezlerini aramalarını tavsiye ederiz. En azından 112 ekipleri olarak daha verimli çalışabilmemiz için.”