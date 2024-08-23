112 Acil Servisi’ne 5 yeni ambulans

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkanlarıyla Sağlık Fonu’ndan finanse edilen 5 yeni ambulansın da 112 Acil Servis’e teslim edilerek hizmete sunulduğunu açıkladı.
Göreve geldiğinde 24 ambulansın mevcut olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, yeni alınan ambulans sayısının 7’ye yükseldiğini ve haftaya 3 yeni ambulansın daha hizmete sunulmasının planlandığını ekledi.
Bunlara ilave olarak 5 yeni ambulansın daha alımı ihalesinin sonuna gelindiğini vurguladı.
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