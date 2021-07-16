113 örgütten Birleşik Federal Kıbrıs çağrısı

Ülkemizin bölünmüşlüğünün devamı, ekonomik sıkıntılar, Akdeniz’de süregelen gerginlik, silahlanma, savaş tehlikesi, göçler ve acılar, Kıbrıs sorununun devam etmesinin yarattığı acı gerçeklerdir.
Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar olarak, savaşın bedelini, kanımız, gözyaşımız ve acılarımızla ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Barışın bir insanlık erdemi olduğuna inanarak, ülkemizin, karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal yapıda yeniden birleşmesi talebimizi vurgulamak istiyoruz.
Bu talep, iki toplum arasında yıllardan beri Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin bir sonucudur. Bu sonuca ulaşmak kolay olmadığı gibi, federal çözümden başka bir çözüm modeli gerçekçi değildir.
Kıbrıs’taki iki toplumun geleceği ortaktır. Yeni nesillere barış içinde federal birleşik bir Kıbrıs bırakarak ülkemize ve bölgemize istikrar kazandırabiliriz. Barışın silahla, askerle olmayacağını yaşayarak öğrendik. Gerginlik politikaları, provokasyonlar, görüşme masasından kaçmak ve karşılıklı suçlama oyunları çözüme katkı koymaz. Maraş’la ilgili yapılan çıkışlar çözüme yardım etmediği gibi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırıdır ve adamızın kalıcı bölünmesine hizmet eder.
Doğal felaketlerle ortak mücadele etmek, Covid-19 salgını ile mücadelede birlikte hareket etmek, geçiş kapılarında kolaylık sağlamak, suçlara karşı ortak mücadele yürütmek, eğitim sistemlerindeki şövenist, milliyetçi ve ırkçı söylemleri ortadan kaldırmak ve Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler’in kararlarına bağlı kalmak, çözüme giden yolda önemli adımlar olacak ve toplumlararasındaki güven duygusunu artıracaktır.
Maraş konusunu siyaset ve seçim malzemesi yapmak, hidrokarbon kaynakları konusundaki paylaşımı gerginlik ve savaş nedeni haline getirmek hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Gerginlik politikaları, ülkemizde silahlanmanın artması ve adamızın garnizon haline getirilmesi demektir.
Bu gerçeklerden hareketle, Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların 47 yıl önce garantör Yunanistan’daki faşist cuntanın organize ettiği askeri darbe ve ardından ülkemizin bölünmesini getiren garantör Türkiye’nin askeri müdahalesinin yarattığı statükodan zarar gördüğünü hatırlatır, bugünkü ayrılıkçı statükonun ortadan kaldırılması gerektiğini vurgularız.
Tarafları, 2017 yılına kadar elde edilmiş olan; zirve toplantılarında varılan yakınlaşmalar, iki liderin ortak deklarasyonu, Guterres Çerçevesi ve Birleşmiş Milletler kararlarında da geçen İki Bölgeli, İki Toplumlu, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Avrupa Birliği üyesi bir “Birleşik Federal Kıbrıs” temelinde, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm ortaya koymak için bir an önce görüşme masasına davet eder, gerginlik yaratacak eylemlerden kaçınmaya çağırırız.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs
Destekleyen Örgütler:
1
Anatropi
2
Actor's branch-SIDIKEK PEO
3
AKEL - Progressive Party of the Working People
4
Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
5
Association of Historical Dialogue and Research
6
Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
7
Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship"
8
Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
9
Bağımsızlık Yolu
10
BARAKA Cultural Group
11
Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
12
Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
13
Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can!
14
Bicommunal Kyrenia Initiative
15
Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
16
CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY
17
CTP Youth
18
Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN
19
Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
20
Cypriotism Movement
21
Cypriots' Voice
22
Cyprus Academic Dialogue
23
Cyprus Association of Social Psychology
24
Cyprus Peace Council
25
Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
26
Cyprus Publisher’s Association - KYa B
27
Cyprus Reunification Movement
28
Cyprus Song Association - KIBHAD
29
Cyprus Sustainability Institute
30
Cyprus Turkish Building Contractor's Association
31
Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
32
Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
33
Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS
34
Cyprus Writer's Union
35
Cyprus Youth Platform
36
Dayanışma - Solidarity
37
Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
38
EDON
39
EL-SEN
40
EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
41
Enorasis sociocultural club
42
Epilogi Limassol cultural movement
43
Famagusta Avenue Garage
44
Famagusta for Cyprus
45
Famagusta for Cyprus Youth
46
Famagusta Initiative
47
Famagusta Our Town
48
Feminist ATÖLYE
49
Friends of Cyprus
50
GAT -Gender Advisory Team
51
German-Cypriot Forum
52
Girne Düşünce Derneği
53
Hade!
54
Hands across the Divide
55
HASDER
56
HAZINE-SEN
57
Home for Cooperation
58
IKME Sociopolitical Studies Institute
59
INVEST IN EDUCATION
60
İskele Citizens Initiative
61
KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
62
Federal Kıbrıs Hareketi
63
Girne Düşünce Derneği
64
Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu
65
KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
66
KLIIR
67
Kontea Heritage Foundation
68
Larnaca for Solution - Reunification Movement
69
Left Wing
70
Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
71
MAGEM
72
Movement for a Federal Cyprus
73
Municipal Workers Trade Union - BES
74
New Cyprus Association
75
New Cyprus Party YKP
76
New Internationalist Left
77
NGO Support Centre
78
OPEK - Association for Social Reform
79
Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
80
Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
81
Peace Association
82
PEACE DECISION - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
83
People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
84
POGO
85
Post Research Institute
86
Proodeftiki Primary School Teachers movement
87
Proodeftiki Secondary School Teachers movement
88
Proodeftiki Student Association
89
Proodeftiki Technical Schools
90
PSEM - Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών - School Student Coordinating committee
91
Publishers Trade Union - BASIN-SEN
92
Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
93
Socialist İnitiative
94
Arif Hasan Tahsin Vakfı
95
Sol hareket
96
State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
97
Stop the War Coalition
98
Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
99
TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
100
TDP Youth
101
The Management Centre of the Mediterranean
102
Third Community Forum
103
TKP
104
Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
105
Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
106
TÜRK-SEN
107
Unite Cyprus Now!
108
United Cyprus Party BKP
109
United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
110
United Democrats Youth organization
111
United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
112
We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
113
Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία
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