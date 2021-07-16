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113 örgütten Birleşik Federal Kıbrıs çağrısı

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113 örgütten Birleşik Federal Kıbrıs çağrısı
113 örgütten Birleşik Federal Kıbrıs çağrısı

Ülkemizin bölünmüşlüğünün devamı, ekonomik sıkıntılar, Akdeniz’de süregelen gerginlik, silahlanma, savaş tehlikesi, göçler ve acılar, Kıbrıs sorununun devam etmesinin yarattığı acı gerçeklerdir.

Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar olarak, savaşın bedelini, kanımız, gözyaşımız ve acılarımızla ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Barışın bir insanlık erdemi olduğuna inanarak, ülkemizin, karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal yapıda yeniden birleşmesi talebimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu talep, iki toplum arasında yıllardan beri Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin bir sonucudur. Bu sonuca ulaşmak kolay olmadığı gibi, federal çözümden başka bir çözüm modeli gerçekçi değildir.

Kıbrıs’taki iki toplumun geleceği ortaktır. Yeni nesillere barış içinde federal birleşik bir Kıbrıs bırakarak ülkemize ve bölgemize istikrar kazandırabiliriz. Barışın silahla, askerle olmayacağını yaşayarak öğrendik. Gerginlik politikaları, provokasyonlar, görüşme masasından kaçmak ve karşılıklı suçlama oyunları çözüme katkı koymaz. Maraş’la ilgili yapılan çıkışlar çözüme yardım etmediği gibi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırıdır ve adamızın kalıcı bölünmesine hizmet eder.

Doğal felaketlerle ortak mücadele etmek, Covid-19 salgını ile mücadelede birlikte hareket etmek, geçiş kapılarında kolaylık sağlamak, suçlara karşı ortak mücadele yürütmek, eğitim sistemlerindeki şövenist, milliyetçi ve ırkçı söylemleri ortadan kaldırmak ve Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler’in kararlarına bağlı kalmak, çözüme giden yolda önemli adımlar olacak ve toplumlararasındaki güven duygusunu artıracaktır.

Maraş konusunu siyaset ve seçim malzemesi yapmak, hidrokarbon kaynakları konusundaki paylaşımı gerginlik ve savaş nedeni haline getirmek hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Gerginlik politikaları, ülkemizde silahlanmanın artması ve adamızın garnizon haline getirilmesi demektir.

Bu gerçeklerden hareketle, Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların 47 yıl önce garantör Yunanistan’daki faşist cuntanın organize ettiği askeri darbe ve ardından ülkemizin bölünmesini getiren garantör Türkiye’nin askeri müdahalesinin yarattığı statükodan zarar gördüğünü hatırlatır, bugünkü ayrılıkçı statükonun ortadan kaldırılması gerektiğini vurgularız.

Tarafları, 2017 yılına kadar elde edilmiş olan;  zirve toplantılarında varılan yakınlaşmalar, iki liderin ortak deklarasyonu, Guterres Çerçevesi ve Birleşmiş Milletler kararlarında da geçen İki Bölgeli, İki Toplumlu, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Avrupa Birliği üyesi bir “Birleşik Federal Kıbrıs” temelinde, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm ortaya koymak için bir an önce görüşme masasına davet eder, gerginlik yaratacak eylemlerden kaçınmaya çağırırız.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

 

Destekleyen Örgütler:

1

Anatropi

2

Actor's branch-SIDIKEK PEO

3

AKEL - Progressive Party of the Working People   

4

Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74

5

Association of Historical Dialogue and Research

6

Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

7

Athletic-Cultural Youth  Association " Peace and Friendship"

8

Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)

9

Bağımsızlık Yolu

10

BARAKA Cultural Group

11

Barış ve Demokrasi İnisiyatifi

12

Bi-communal Choir For Peace in Cyprus

13

Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events - Together We Can!

14

Bicommunal Kyrenia Initiative

15

Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN

16

CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY

17

CTP Youth

18

Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN

19

Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES

20

Cypriotism Movement

21

Cypriots' Voice

22

Cyprus Academic Dialogue

23

Cyprus Association of Social Psychology

24

Cyprus Peace Council

25

Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association

26

Cyprus Publisher’s Association - KYa B

27

Cyprus Reunification Movement

28

Cyprus Song Association - KIBHAD

29

Cyprus Sustainability Institute

30

Cyprus Turkish Building Contractor's Association

31

Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ

32

Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS

33

Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS

34

Cyprus Writer's Union

35

Cyprus Youth Platform

36

Dayanışma - Solidarity

37

Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

38

EDON

39

EL-SEN

40

EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN

41

Enorasis sociocultural club

42

Epilogi Limassol cultural movement

43

Famagusta Avenue Garage

44

Famagusta for Cyprus

45

Famagusta for Cyprus Youth

46

Famagusta Initiative

47

Famagusta Our Town

48

Feminist ATÖLYE

49

Friends of Cyprus

50

GAT -Gender Advisory Team

51

German-Cypriot Forum

52

Girne Düşünce Derneği

53

Hade!

54

Hands across the Divide

55

HASDER

56

HAZINE-SEN

57

Home for Cooperation

58

IKME Sociopolitical Studies Institute

59

INVEST IN EDUCATION

60

İskele Citizens Initiative

61

KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ

62

Federal Kıbrıs Hareketi

63

Girne Düşünce Derneği

64

Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu

65

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

66

KLIIR

67

Kontea Heritage Foundation

68

Larnaca for Solution - Reunification Movement

69

Left Wing

70

Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

71

MAGEM

72

Movement for a Federal Cyprus

73

Municipal Workers Trade Union - BES

74

New Cyprus Association

75

New Cyprus Party   YKP

76

New Internationalist Left

77

NGO Support Centre

78

OPEK - Association for Social Reform

79

Pancyprian Federation of Trade Unions PEO

80

Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)

81

Peace Association

82

PEACE DECISION - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

83

People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

84

POGO

85

Post Research Institute

86

Proodeftiki Primary School Teachers movement

87

Proodeftiki Secondary School Teachers movement

88

Proodeftiki Student Association

89

Proodeftiki Technical Schools

90

PSEM - Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών - School Student Coordinating committee

91

Publishers Trade Union - BASIN-SEN

92

Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

93

Socialist İnitiative

94

Arif Hasan Tahsin Vakfı

95

Sol hareket

96

State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN

97

Stop the War Coalition

98

Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation

99

TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY

100

TDP Youth

101

The Management Centre of the Mediterranean

102

Third Community Forum

103

TKP

104

Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)

105

Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS

106

TÜRK-SEN

107

Unite  Cyprus Now!

108

United Cyprus Party BKP

109

United Cyprus Platform of  Overseas Cypriots

110

United Democrats Youth organization

111

United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

112

We want Federation Left Movement  -  Αριστερή Κίνηση  Θέλουμε Ομοσπονδία

113

Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία

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