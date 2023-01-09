113 polis memuru ile 37 itfaiye memuru aday adayı polis okulunda temel eğitimlerine başladı

Polis Örgütünün ihtiyaçları kapsamında, açılan münhal gereği Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 75 erkek ve 38 Kadın olmak üzere 113 Polis Memuru ile 24 Erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 37 İtfaiye Memuru aday adayı bugün temel eğitimlerine başladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü’nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye aday adayları, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.