1138 gün tutuklu kalan Ahmet Altan hakkında tahliyeden 7 gün sonra tekrar yakalama kararı!

1138 gün sonra tahliye edilen gazeteci-yazar Ahmet Altan hakkında tahliye edilmesinin 7 gün sonrasında yakalama kararı çıkarıldı. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, "gözünün önünde yazılan ancak kendisine verilmeyen kararı Sabah gazetesinin internet sitesinden öğrendiğini, 3 yıllık dosyaya, başkanı dün göreve başlayan mahkemenin, tutukluluk kararı vermesinin hukuku çiğnemek olduğunu" söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım' suçundan 10 yıl 6 ay ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etmişti.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik itirazını kabul etti. Tahliye kararını kaldıran mahkeme Altan hakkında yakalama kararı çıkardı.
Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu T24'e yaptığı açıklamada, 27. ACM'nin verdiği kararın gözünün önünde yazıldığını ancak kendisine verilmediğini söyledi. Çalıkuşu, "Dün göreve başlayan mahkeme başkanının 3 yıllık dosyada tutukluluk kararı vermesi hukuku çiğnemektir" dedi
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