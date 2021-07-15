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117'si yerel 150  pozitif vaka

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117'si yerel 150  pozitif vaka
117'si yerel 150  pozitif vaka

"Toplam 17.946 test yapıldı, 117'si yerel 150  pozitif vakaya rastlandı, 44  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.946 olup, 117'si  yerel 150 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır. 

48 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-1/ Yeniceköy-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-5/ Marmara-1/ K.kaymaklı-7 / Köşklüçiftlik-1/ Kızılbaş-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-4/ Gönyeli-13 / Göçmenköy-1/ Gaziköy-3/ Akıncılar-2 / Metehan-1/ Dereboyu-1/ Surlariçi-1/ Lefkoşa Merkez-1 

Girne 

Girne Merkez-18/  Aşağı Girne-5 / Alsancak-9 / Çatalköy-4/ Karaoğlanoğlu-3/ Karşıyaka-1/ Lapta-7/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1/ Dikmen-2/ Arapköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Yeniboğaziçi-1/ Çanakkale-1/ Tuzla-1/ Karakol-2/ Baykal-1/ Maraş-1 

İskele 
Dipkarpaz-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-7 


15 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.946  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 150 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 117 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.679.732  

Toplam Vaka Sayısı: 9554 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8294 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1224 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 988 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 169    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4167 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 220
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2122 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.130

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