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SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

118 kişi vatandaşlığa alındı

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Hükümet, 118 kişiye vatandaşlık hakkı verdi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
118 kişi vatandaşlığa alındı

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Bakanlar Kurulu, 118 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

MUSTAFA GEZER

OZAN DİZMAN

UTKU ASLANHAN

CANSU KARAAHMET       

TUNCAY BAYIR       

BETÜL YANMAZ 

YUSUF İNCE

HÜSEYİN İPEK

AHMET CAN TOKMAK           

HÜSEYİN BULUT     

SERKAN YILMAZ    

GULCHEHRA SEYLIYEVA

İLYAS ERDOĞAN 

FATİH YÖNDER

ZÜMRÜT EVECEN  

ZEYNEP ULÜN        

MARIYA GOLTSEVA

TURGAI BILEANSCHI    

NİSA GÖNÜL KALKAN       

ALİ KESKİN

ANA NICHITINA        

SAMİ SALOR

İLAYDA ARSLAN    

MERVE YILDIZ 

DAVUT JORAYEV

NURANA JORAYEVA

HALİL KURTOĞLU

İREM NUR DOYMAZ            

SÜHEYLA YAHŞİ

BEYZA DEMİRBAŞ   

HÜSEYİN SALKIM,    

SELÇUK KARA

CEMİLE YILDIZ

ALEYNA YURTMAN

FULYA  YURTMAN 

MİRZA DAĞDEVİREN        

RABİA DİNÇAL   

BÜŞRA SÖĞÜT    

ISLAMBEK IMAMOV

SUZAN KAŞDAŞ   

MERYEM KARATAŞ

YAŞAR GÜNGÖR   

ALİ KOÇAK    

HÜSEYİN GÜNDÜZ

BURAK DEMİR     

İSMAİL YILDIRIM

GÖKÇE ÖRNEKAL   

MEHMET ŞAH DOĞAN    

GİRAY BABA

YUNUS EMRE ARSLAN

YAKUP YILDIRIM  

ZEKERİYA NURÇİN

KÜBRA YAYAR         

AHMET DEMİR

ABDULVAHAP AKGÜL

FİLİZ KORKMAZ ODABAŞI

SALİH TANSAL KANDEMİR

RAMAZAN SAFA     

GÖKHAN KAYA

MEHMET GÜVENİR

MEHMET YEYAN

GULSHN HAMEDOVA

HATİCE BAŞARIR     

FATMA YOSLU

HATİCE DEMİR         

SILA GÜNEŞ

BİRHAN YILDIRIM

ÖMER ALİ DEMİRKAYA,        

MEHMET ALİ ŞİTİL

ERAY ŞİTİL 

BİRSU KILIÇ

MERVE ÇİÇEK          

İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU

HASAN BURSALIOĞLU

BUĞRA KAYLAK

RUKİYE KUZUCU

AYSEL GÜNİZİ

KAMURAN BAYHAN

GÖZDE ÖĞREDİK

İŞVE BİRGÜL

BUSE YILDIRIM    

BAHAR CÜRE

TALİP CÜRE

ABDULLAH ÇİN

HAVVA NUR ALAKIZ              

ROZA JACİNTHA EDWİNA GÜLBAŞAR 

AYŞE NİL AKGÜL  

ÖZLEM YILDIZ            

İPEK ARLI     

BAHRİ GÖYDENİZ  

RECEP TUZLUCA

MEHMET ÇABAN  

KARINA BABAKULIYEVA 

MUSTAFA KIRMIZIOĞULLARI

ALİ DAYANIR

BERFİN KINCAK       

ÖZGE YAVUZ AYAZ 

KEMAL İRİ

NECLA KAPLAN  

SÜLEYMAN AKSU

DİLAN OKTA

LİAQAT HUSAIN NAJMI

MELİSA İLDİZ           

RECEP AÇIKBAŞ

KEMAL KARABABA

RUSLAN APANASENKO

HALİT BAŞDAŞ 

MEHMET ALİ SAPMAZ

MEHMET GÖKHAN KAPLAN      

AHMET KARADENİZ

BÜŞRA DURAN       

SOFIA PRYKHODKO

AYSUN KAYA

PINAR ÇİNAR            

İPEK ÇİNAR

SEMA AYTEN

ZEYNEP AYTEN   

SEDAT AYDIN

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