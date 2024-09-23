118 kişi vatandaşlığa alındı

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Bakanlar Kurulu, 118 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
MUSTAFA GEZER
OZAN DİZMAN
UTKU ASLANHAN
CANSU KARAAHMET
TUNCAY BAYIR
BETÜL YANMAZ
YUSUF İNCE
HÜSEYİN İPEK
AHMET CAN TOKMAK
HÜSEYİN BULUT
SERKAN YILMAZ
GULCHEHRA SEYLIYEVA
İLYAS ERDOĞAN
FATİH YÖNDER
ZÜMRÜT EVECEN
ZEYNEP ULÜN
MARIYA GOLTSEVA
TURGAI BILEANSCHI
NİSA GÖNÜL KALKAN
ALİ KESKİN
ANA NICHITINA
SAMİ SALOR
İLAYDA ARSLAN
MERVE YILDIZ
DAVUT JORAYEV
NURANA JORAYEVA
HALİL KURTOĞLU
İREM NUR DOYMAZ
SÜHEYLA YAHŞİ
BEYZA DEMİRBAŞ
HÜSEYİN SALKIM,
SELÇUK KARA
CEMİLE YILDIZ
ALEYNA YURTMAN
FULYA YURTMAN
MİRZA DAĞDEVİREN
RABİA DİNÇAL
BÜŞRA SÖĞÜT
ISLAMBEK IMAMOV
SUZAN KAŞDAŞ
MERYEM KARATAŞ
YAŞAR GÜNGÖR
ALİ KOÇAK
HÜSEYİN GÜNDÜZ
BURAK DEMİR
İSMAİL YILDIRIM
GÖKÇE ÖRNEKAL
MEHMET ŞAH DOĞAN
GİRAY BABA
YUNUS EMRE ARSLAN
YAKUP YILDIRIM
ZEKERİYA NURÇİN
KÜBRA YAYAR
AHMET DEMİR
ABDULVAHAP AKGÜL
FİLİZ KORKMAZ ODABAŞI
SALİH TANSAL KANDEMİR
RAMAZAN SAFA
GÖKHAN KAYA
MEHMET GÜVENİR
MEHMET YEYAN
GULSHN HAMEDOVA
HATİCE BAŞARIR
FATMA YOSLU
HATİCE DEMİR
SILA GÜNEŞ
BİRHAN YILDIRIM
ÖMER ALİ DEMİRKAYA,
MEHMET ALİ ŞİTİL
ERAY ŞİTİL
BİRSU KILIÇ
MERVE ÇİÇEK
İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU
HASAN BURSALIOĞLU
BUĞRA KAYLAK
RUKİYE KUZUCU
AYSEL GÜNİZİ
KAMURAN BAYHAN
GÖZDE ÖĞREDİK
İŞVE BİRGÜL
BUSE YILDIRIM
BAHAR CÜRE
TALİP CÜRE
ABDULLAH ÇİN
HAVVA NUR ALAKIZ
ROZA JACİNTHA EDWİNA GÜLBAŞAR
AYŞE NİL AKGÜL
ÖZLEM YILDIZ
İPEK ARLI
BAHRİ GÖYDENİZ
RECEP TUZLUCA
MEHMET ÇABAN
KARINA BABAKULIYEVA
MUSTAFA KIRMIZIOĞULLARI
ALİ DAYANIR
BERFİN KINCAK
ÖZGE YAVUZ AYAZ
KEMAL İRİ
NECLA KAPLAN
SÜLEYMAN AKSU
DİLAN OKTA
LİAQAT HUSAIN NAJMI
MELİSA İLDİZ
RECEP AÇIKBAŞ
KEMAL KARABABA
RUSLAN APANASENKO
HALİT BAŞDAŞ
MEHMET ALİ SAPMAZ
MEHMET GÖKHAN KAPLAN
AHMET KARADENİZ
BÜŞRA DURAN
SOFIA PRYKHODKO
AYSUN KAYA
PINAR ÇİNAR
İPEK ÇİNAR
SEMA AYTEN
ZEYNEP AYTEN
SEDAT AYDIN
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