“11’inci parselden beklentiler büyük”

Merkezi ABD-Huston’da bulunan dünyaca ünlü analiz kuruluşu IHS Markit’in Fransız TOTAL şirketinin Rum Yönetimi’nin tek yanlı Münhasır Ekonomi Bölge ilan ettiği alandaki 11’inci parselde bu yıl yapacağı sondaj kazısını mercek altına aldığı haber verildi.

Fileleftheros’un “TOTAL’in ‘11’deki Sondajına Huston’dan Mercek…

Beklentiler Büyük” başlıklı haberine göre 11’inci parselde yapılacak sondajdan beklentilere ve önemli bir keşfin yaratacağı etkilere ilişkin analizde 11’inci parselde büyük bir yatak olması ve altında da petrol bulunabileceği, ortaya konuldu.

Beklentilerin doğrulanması halinde bölge piyasasında önemli değişiklik yaratacağına işaret eden IHS Markit TOTAL’in BP, ENI ve SHELL’le aynı kefeye girerek bölgedeki yeni büyük oyuncu haline geleceğini ve Kıbrıs sorunu var oldukça bölgenin enerji merkezinin Mısır olacağını değerlendirdi.

Gazete iç sayfasında detaylandırdığı haberinde IHS Markit değerlendirmesine dayanarak 11’inci parselde 2017’de yapılacak sondajın dünya çağındaki önemli araştırma sondajlarından biri olacağını ve beklentilerin doğrulanması halinde parselin Mısır’ın Zor yatağı ile rekabet edebileceğini belirtti.

Habere göre 11’inci parselde önemli miktarda doğal gaz bulunursa hedefin, Mısır’a ihraç olacağını değerlendiren IHS Markit analizcileri, Rum yönetimi ile İsrail’ arasında, doğal gaz alıcısı olarak Mısır açısından bir rekabet yaşanacağı, yine Rum yönetiminin “Afrodit” (12’nci parsel) yatağını ticarileştirme konusundaki seçeneklerinin artacağı kanaatinde.

Gazete haberinin “Kıbrıs Sorunu Nedeniyle Mısır Elverişli… Çözüm Olursa Kıbrıs Bulduğu Bütün Doğal Gazı Türkiye’ye İhraç Edebilir” başlığıyla ayırdığı bölümünde özetle şöyle şunları kaydetti:

“Araştırmada, teknokratik açıdan dikkat çekildiğine göre Kıbrıs bulduğu bütün doğal gazı Türkiye’ye ihraç edebilecek ancak bu şimdilik uygulanabilir bir versiyon kabul edilemez, Ada’nın bölünmüş olması nedeniyle Kıbrıs’ın böyle bir şeye girişmesi imkansızdır. Ancak öte yandan Rusya’ya bağımlılığını azaltacağından ve sürekli artan önemli enerji ihtiyacını karşılayacağından Türkiye böyle bir şeyi çok arzuluyor.

Kıbrıs sorunundaki müzakereler gelişme halindedir. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece Mısır, Doğu Akdeniz bölgesi açısından bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olarak uygun bir çözümdür.”