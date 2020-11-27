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12 adet akü çalan çete,teminatla serbest

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Ülkenin birçok yerinden akü çalan Sami Çelikten, Sebile Çelikten ile Sözal Kefil yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
12 adet akü çalan çete,teminatla serbest

Ülkenin birçok yerinden akü çalan Sami Çelikten, Sebile Çelikten ile Sözal Kefil yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, Girne - Karşıyaka’da 15-16 Kasım tarihleri arasında, Lapta Belediyesi’ne ait arazi içerisinde park halinde bulunan Belediyeye ait araç üzerinde monteli olan 2 adet akü, kabloları kesildikten sonra çalındığını söyledi.

Polis, belediyeden yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan akülerin Haspolat’ta bir akücüde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu akü dükkanından yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ifade etti.

Tutuklanan zanlıların suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, ifadelerinde Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Alayköy’de toplam 12 adet akü çaldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, her birinin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

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