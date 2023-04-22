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12 anket şirketi sonuç yayınladı... İşte son durum...

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, 12 araştırma şirketi anket sonuçlarını yayınladı. Verilere göre, Erdoğan bütün anketlerde Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalarak son 21 yılda bir ilki yaşıyor.
12 anket şirketi sonuç yayınladı... İşte son durum...

Anket firmaları 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.

İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları...

Avrasya: Kılıçdaroğlu 53,5 Erdoğan 39,7

MAK: Kılıçdaroğlu 47,8 Erdoğan 43,7

Türkiye Raporu: Kılıçdaroğlu 54,5 Erdoğan 45,6

Ar-G: Kılıçdaroğlu 46,2 Erdoğan 43,1

Aksoy: Kılıçdaroğlu 55,6 Erdoğan 44,4

PİAR: Kılıçdaroğlu 57,1 Erdoğan 42,9

ALF: Kılıçdaroğlu 55,1 Erdoğan 44,9

Saros: Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1

Metropoll: Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1

Yöneylem: Kılıçdaroğlu 43,8 Erdoğan 39,2

Gezici: Kılıçdaroğlu 53,4 Erdoğan 39,2

ORC: Kılıçdaroğlu 48,9 Erdoğan 41,5

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