12 anket şirketi sonuç yayınladı... İşte son durum...

Anket firmaları 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.
İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları...
Avrasya: Kılıçdaroğlu 53,5 Erdoğan 39,7
MAK: Kılıçdaroğlu 47,8 Erdoğan 43,7
Türkiye Raporu: Kılıçdaroğlu 54,5 Erdoğan 45,6
Ar-G: Kılıçdaroğlu 46,2 Erdoğan 43,1
Aksoy: Kılıçdaroğlu 55,6 Erdoğan 44,4
PİAR: Kılıçdaroğlu 57,1 Erdoğan 42,9
ALF: Kılıçdaroğlu 55,1 Erdoğan 44,9
Saros: Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1
Metropoll: Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1
Yöneylem: Kılıçdaroğlu 43,8 Erdoğan 39,2
Gezici: Kılıçdaroğlu 53,4 Erdoğan 39,2
ORC: Kılıçdaroğlu 48,9 Erdoğan 41,5
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