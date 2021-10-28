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12 Avrupa Ülkesi Batı Şeria'daki Yeni Konut İnşa Planı Nedeniyle İsrail'i Kınadı

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12 Avrupa Ülkesi Batı Şeria'daki Yeni Konut İnşa Planı Nedeniyle İsrail'i Kınadı
12 Avrupa Ülkesi Batı Şeria'daki Yeni Konut İnşa Planı Nedeniyle İsrail'i Kınadı

Avrupa'daki 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamasından dolayı İsrail yönetimini kınadı.

İsrail'i kınayan yazılı ortak açıklama, İspanya, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Polonya, İsveç ve Finlandiya'dan geldi.

Açıklamada, "Batı Şeria yerleşimlerinde yaklaşık 3 bin yeni konut inşaat planını ilerletme kararını uygulamama çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

12 Avrupa ülkesi, açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden, iki devletli çözümü gerçekleştirme çabalarını baltalayan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim genişleten politikalara karşı kararlı muhalefetimizi yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve Filistin yönetimlerine "iş birliğini geliştirmek ve gerilimleri azaltmak için son aylarda atılan adımları derinleştirmeye devam etme ve karşılıklı güven ve barışı teşvik etme kapsamında gerekli koşulları yaratmak için BM'nin 2334 sayılı kararının tüm hükümlerinin uygulanması" çağrısı yapıldı.

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