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12 Bin 520 “Kıbrıs Vatandaşı” Brexıt Sonrası Birleşik Krallık’ta Kalmaya Devam Etmek İçin Başvuruda Bulundu

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12 Bin 520 “Kıbrıs Vatandaşı” Brexıt Sonrası Birleşik Krallık’ta Kalmaya Devam Etmek İçin Başvuruda Bulundu
12 Bin 520 “Kıbrıs Vatandaşı” Brexıt Sonrası Birleşik Krallık’ta Kalmaya Devam Etmek İçin Başvuruda Bulundu

12 bin 520 “Kıbrıs vatandaşının”, Brexit geçiş döneminin bitiminin ardından Birleşik Krallık’ta kalmaya devam etmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan ve 31 Mart 2020’de sona erecek olan programa göre, İngiltere vatandaşlığı bulunmayıp İngiltere topraklarında yaşayan 12 bin 520 “Kıbrıs vatandaşının”,  “oturma izni” veya “ön oturma izni” için başvuru yaptığını yazdı.

Haberde, 12 bin 520 kişiden 11 bin 610’unun İngiltere’de, 560’ının İskoçya’da, 230’unun Galler’de, 30’unun da Kuzey İrlanda’da kalmak için başvuru yaptığı belirtildi.

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