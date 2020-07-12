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12 bin liraya alınıp modifiyesine 90 bin lira harcanan araç, trafikten men edildi

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Bursa’da sahibinin 12 bin liraya alıp modifiyesine 90 bin lira harcadığı Şahin marka araç, abartılı teknik değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle trafikten men edildi.
12 bin liraya alınıp modifiyesine 90 bin lira harcanan araç, trafikten men edildi

Bursa İnegöl’de bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay’ın (25) 12 bin liraya aldığı otomobili modifiye ettirmeye karar verdi.

DHA’da yer alan habere göre, asgari ücretle çalışan Altunbay, Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.

Altunbay, “Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu” diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlattı.

İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre verilerek, 132 TL ceza kesildi. Bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil trafikten menedildi.

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