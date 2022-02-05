12 Bin Ton Atık Lastik Büyük Çevre Sorunu Yaratıyor

Güney Kıbrıs’ta atıl durumda bulunan 12 bin tona yakın araç lastiğinin çevre için oluşturduğu tehdit gündeme geldi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta atık durumundaki araç lastiklerinin miktarının 12 bin ton gibi bir rakama ulaştığı, bu durumun özellikle çevre açısından büyük sorun teşkil ettiğini yazdı.



Gazete, konunun Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde ele alındığını ve özellikle Limasol limanının özelleştirilmesinin ardından ülkeye ithal edilen araç lastiklerinin miktarının bilinmemesi sebebiyle atık lastik miktarında da büyük artış tespit edildiğini yazdı.



Söz konusu lastiklerin geri dönüşümü ve idaresinden sorumlu şirketin ödemesini almasına karşın bu yönde bir adım da atmadığını vurgulayan gazete, 12 bin ton lastiğin yok edilmesinin beş yıl alacağını da aktardı.