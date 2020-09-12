12 Eylül 2020 Cumartesi - 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

12 Eylül 2020 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Yatırım yapmak ya da kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metali kullanmak isteyenler güncel ve canlı rakamlar ile uzman yorumlarını takibe aldılar.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Tam bu noktada canlı rakamlar ve uzman yorumları hakkındaki son dakika gelişmeleri ile altın fiyatları detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,73

SATIŞ: 438,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.131,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.106,00

SATIŞ: 3.153,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.003,99

SATIŞ: 3.062,11

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.509,80

SATIŞ: 1.531,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,20

SATIŞ: 766,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,12

SATIŞ: 466,23

5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

5 uzman altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."