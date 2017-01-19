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12 fakülte, 5 yüksekokul ve 184 bölümde eğitim alınabilecek...

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12 fakülte, 5 yüksekokul ve 184 bölümde eğitim alınabilecek...
Yakın Doğu Üniversitesi’ne bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

12 FAKÜLTE, 5 YÜKSEKOKUL VE 184 BÖLÜMDE EĞİTİM ALABİLECEKLER…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi,  İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

TABUR

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişle gelen öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanında özel imkanlardan da yararlanabileceğine değindi.

Tabur, “Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 seçkin bölümden birinde kaliteli eğitim alarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen tüm öğrenciler,Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları halinde özel burs uygulamasından da yararlanabilecekler” dedi.

Yatay geçiş için öğrencilerin 3 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçiş yapabileceklerini ifade eden Tabur, Yakın Doğu Üniversitesi olarak yatay geçiş ile Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti.

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ADRESLERİ

Yatay geçişler için 3 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 223 64 64  no’lu (dahili 211-213-214-215) telefondan ulaşılabilecek.

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