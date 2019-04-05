12 gram hinkeneviri bulundurmaktan iki kişi tutuklandı

05.04.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.Y.Y.(E-28) ve R.T.B.(E-30)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara, 1 adet öğütücü ile S.Y.Y.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık bir gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

S.Y.Y ve R.T.B tutuklandı. Polis soruştaması ise sürüyor.