12 gram hinkeneviri bulundurmaktan iki kişi tutuklandı

05.04.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.Y.Y.(E-28) ve R.T.B.(E-30)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara, 1 adet öğütücü ile S.Y.Y.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık bir gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
S.Y.Y ve R.T.B tutuklandı. Polis soruştaması ise sürüyor.
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