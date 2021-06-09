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12 Haziran'da Gönyeli Katliamı ile Yüzleşecek, Kurbanları Anacaklar

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"12 Haziran 1958 tarihi Kördemenli Kıbrıslı Rum yurttaşların Gönyeli ovasında hunharca katledildiği kara bir tarih"
12 Haziran'da Gönyeli Katliamı ile Yüzleşecek, Kurbanları Anacaklar

Basın Açıklaması

12 Haziran 1958 tarihi Kördemenli Kıbrıslı Rum yurttaşların Gönyeli ovasında hunharca katledildiği kara bir tarih.

Sol Hareket, İngiliz emperyalizminin ve Kıbrıslı Türk milliyetçi kesimlerin el birliği ile gerçekleştirilen bu katliam ile yüzleşmek, kurbanları anmak ve yakınlarından özür dilemek için eylem gerçekleştirecektir.

Eylem, 12 Haziran 2021 Cumartesi saat 17:30’da Gönyeli’de katliamın gerçekleştiği yerde gerçekleşecektir. Eyleme katılım için saat 17:00’da Gönyeli Ballı Market karşısında toplanılacaktır.

Gerçekleşecek eyleme tüm yurttaşlar ve barış güçleri davetlidir.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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