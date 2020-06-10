12 kişi daha Güneye geçti...

Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güneye geçti.

Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güneye geçti.

Dün 6 işçi ve 2 hastalık nedeniyle güneye geçenlere eklenen 12 kişi daha Güneyden Kuzeye geçişlerin olmaması nedeniyle Güneyde konaklayacak.

1 Temmuza kadar herhangi bir geçiş olmayacağı, geçmek istemeleri halinde ise 14 günlük karantinaya tabii tutulacakları kendilerine bildirilen işçiler, işlerini kaybetmemek için güneye geçmek zorunda kaldılar.