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12 kişi daha Güneye geçti...

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Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güneye geçti.
12 kişi daha Güneye geçti...

Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güneye geçti.

Dün 6 işçi ve 2 hastalık nedeniyle güneye geçenlere eklenen 12 kişi daha Güneyden Kuzeye geçişlerin olmaması nedeniyle Güneyde konaklayacak.

1 Temmuza kadar herhangi bir geçiş olmayacağı, geçmek istemeleri halinde ise 14 günlük karantinaya tabii tutulacakları kendilerine bildirilen işçiler, işlerini kaybetmemek için güneye geçmek zorunda kaldılar.

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