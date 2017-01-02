 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,880
  • Dolar 3,5346
  • Euro 3,7182
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -8 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

12 kişiyi öldürdü, intihar etti

» »
12 kişiyi öldürdü, intihar etti
Brezilya'nın Campinas kentinde, silahlı bir kişi yılbaşı kutlaması sırasında aralarında eski karısı ve oğlunun da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü.

Adı açıklanmayan saldırganın birden fazla silahla eve gelerek içerdekileri taradığı belirtiliyor.

Saldırıda üç kişi de yaralanırken, saldırgan daha sonra intihar etti.

Gece 12'den hemen önce gerçekleşen saldırıda, komşuların silah seslerini duyduğu ancak bunu havai fişek gösterisi sandığı belirtiliyor.

Yaralılardan biri evden kaçarak komşularına haber verdi.

Christiano Machado adlı komşuları, "Sokak kutlamalarına katılmak için bahçe kapısından çıkarken, içeri yaralı bir adam girdi ve bizden yardım istedi" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pearl Harbor'a giden Japonya Başbakanı taziyede bulundu, özür dilemedi29 Aralık 2016 Perşembe 09:59
  • Donald Trump, kendi kendine teşekkür etti!28 Aralık 2016 Çarşamba 11:07
  • Arjantin eski başkanı Fernandez yolsuzluktan suçlu bulundu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:47
  • Tazmanya’da dev fok balığı arabayı ezdi26 Aralık 2016 Pazartesi 18:41
  • Trump: ABD'nin nükleer silah kapasitesi arttırılmalı23 Aralık 2016 Cuma 08:53
  • Beyaz Saray'dan yapay zekâ uyarısı22 Aralık 2016 Perşembe 17:13
  • Trump "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" önerisi ile ilgili konuştu22 Aralık 2016 Perşembe 15:00
  • Ban Ki-mun'dan şaşırtan açıklama! Kendimi yakarım21 Aralık 2016 Çarşamba 21:20
  • Meksika'da patlama: 29 kişi hayatını kaybetti21 Aralık 2016 Çarşamba 09:50
  • Obama 78 mahkumu affetti20 Aralık 2016 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti