12. Lapta Turizm Festivali başladı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin düzenlediği 12’nci Lapta Turizm Festivali başladı.

3 gün sürecek festivalin açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’nın turizmin başkenti olduğuna işaret ederek, belediye olarak Lapta bölgesini geliştirecek çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ataser, “Lapta gereken hizmeti doğru şekilde almak zorundadır. Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediye binalarında planlamalar olacak. Lapta’nın marina projesi içinse en kısa sürede ihaleye çıkacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da açılışta yaptığı konuşmada, Lapta’nın turizmdeki önemine dikkat çekti ve bu tür etkinliklerin kültürün yaşatılmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Lapta’ya yapılacak projeleri yakından takip ettiğini belirten Bakan Ataoğlu, bölgeye istihdam yaratacak otellerin bir an önce açılması gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu, “teşvik sisteminin hayata geçmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’ndan onay aldık. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının verimli ve bölgeye yakışır şekilde olması için çalışıyoruz. Lapta’nın hak ettiği noktaya gelmesini sağlayacağız” dedi.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde, yiyecek-içecek, hediyelik eşya ve el sanatları satışı da yapılıyor.

Yarın tamamlanacak olan Lapta Turizm Festivali kapsamında, konserler, modern dans ve halk dansları gösterileri yer alıyor.

Festivalin kapanış etkinliğinde ise yarın saat 21:45’te Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Haluk Levent sahne alacak.