12 Mart Pazar Günlük Burç Yorumları

12 Mart Pazar Günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

12 Mart 2017 Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne keyifli başlayacaksınız ve yapmanız gereken işleri istekle yapacaksınız. Bugün dostlarınız ile görüşebilir ve çeşitli programlar yapabilirsiniz. Bazı gelişmeler moralinizi yükseltecek ancak ayrıntılar ile fazla ilgilenmeseniz iyi olacak. İlginç teklifler ile karşılaşmanız mümkün. Ev veya iş yeriniz ile ilgili bazı değişiklikler yapmak için harekete geçebilirsiniz. Girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili beklemediğiniz gelişmeler olabilir ve bakış açınız değişebilir. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için gayret gösterin.

12 Mart 2017 Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Karmaşık düşüncelerden uzaklaşıp dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklamalısınız. Ancak kardeşleriniz, çocuklar veya arkadaşlarınızın size ihtiyacı olabilir ve onların sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Ayrıca sevdiğiniz ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin ve karamsar bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Saygı duyduğunuz kişilerin ilgisi ve desteği ile kendinizi iyi hissedeceksiniz. Dışarı çıkmak ve hareket halinde olmak karamsarlıktan uzaklaşmanıza yardımcı olacak.

12 Mart 2017 Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Geçen yıl başladığınız işleri şimdi geliştireceksiniz. Çeşitli araştırmalar yapabilir, isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Geriliminizi çevrenize yansıtmayın ve duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Arkadaşlarınızla haberleşecek, dernekler, çeşitli kurslar ve seminerlere katılacaksınız. Fikir ve projelerinizi yakınlarınıza anlatabilir, arkadaşlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Sürpriz teklifler ile karşılaşmanız mümkün.

12 Mart 2017 Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

İş veya bir arkadaşınızın size ihtiyacı olduğu için onların ziyaretine gidebilirsiniz. Seyahatin amacı ne olursa olsun biraz heyecan ve huzursuzluk duyabilirsiniz fakat yolculuklar sizin için rahatlatıcı oluyor. Fakat yolculuk sırasında karşılaşacağınız kişiler hayata ve olaylara bakış açınızı değiştirmenize neden olabilirler. Bugün daha iyimser ve anlayışlı olacaksınız. Böylece yapmanız gereken işleri daha kolay yapabilirsiniz. Bu arada yaşantısında değişiklik yapmak isteyenler, ilginç fırsatlar ile karşılaşabilirler. Yabancılar ile işbirliği yapabilirsiniz.

12 Mart 2017 Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Yakın çevrenizin size ihtiyacı olabilir ve çalışmalarınızı bölerek hevesle yardımcı olabilirsiniz. Bu arada kendinizi ihmal etmeyin ve yapmanız gereken işlere odaklanın. Aslında isteğiniz yüksek ve kafanızı karıştıran bazı durumlar olsa bile kararlı davranmayı başaracaksınız. Bugün duyacağınız bazı haberler ve karşılaşacağınız olaylar duygularınızı harekete geçirecek. Hassas ve duyarlı olduğunuz bir gün. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Moralinizi yükseltin ve olaylara daha özgür bir açıdan bakmaya çalışın.

12 Mart 2017 Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sağlık konularına odaklandığınız bir dönem. Hem yakın çevrenizin sağlığı ile ilgilenecek, hem de sağlıklı olmak için dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız. Kötümser hayallerden uzak durun ve sevdiğiniz konularla ilgilenin. Özellikle kuruntular ve şüphelerden uzak durun. Aslında yaşam felsefeniz değişiyor ve daha anlayışlı olabildiğiniz bir dönemdesiniz. Hatta kendiniz dahi kendi değişiminizin farkına varabilirsiniz. Daha rahat ve olumlu davranabilirsiniz. Böylece çevrenizdeki kişiler size saygı duyacak ve sizi destekleyecek.

12 Mart 2017 Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir ve onlara yardımcı olmak için bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Ancak işleriniz giderek artabilir ve pek çok işi aynı zamanda yapmak için çok gayret gösterebilirsiniz. Bu arada sağlığınıza özen gösterin. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzularınız olsa bile sorumluluklarınız yüzünden kararlarınızı ertelemeniz gerekebilir. Şimdilik aceleci davranmayın. İletişim cihazları ve elektronik aletler ile ilgili sorunlar çıkabilir. Bu arada yeni bilgiler ile karşılaşmak sizi heyecanlandıracak. Bugün sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz ve hareketli bir gün geçireceksiniz.

12 Mart 2017 Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

İlişkide bulunduğunuz kişilerle aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları büyütmeyin ve iddiacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Geçmişte yaşadığınız olayları hatırlatan gelişmeler olabilir ve hem geçmişi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve bu arada sorumluluklarınız da artmış olabilir. Ancak ciddiye alınmak ve önemli işler yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda hoş fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şansınızı iyi değerlendirmek için gayret gösterin.

12 Mart 2017 Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

İlginç karşılaşmalar olabilir ve bir dostunuzdan sizi heyecanlandıracak teklifler alabilirsiniz. Sürprizler sizi harekete geçirecek ve ilginç projeler yapacaksınız. Eskiden yaptığınız fakat bir türlü uygulayamamış olduğunuz projeleri şimdi gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Ancak bu projeleri güncellemeniz gerekebilir. Bugün dostlarınız ile haberleşebilir ve onların desteğini isteyebilirsiniz. İlginç konular, bilgisayar teknolojisi ve daha önce bilmediğiniz konulara yönelik çalışmalar yapmak sizi heyecanlandıracak. Dostlarınızın ilgisi moralinizi yükseltecek

12 Mart 2017 Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Beklentilerinizi ve isteklerinizi gözden geçirirken eski sorunlara takılı kalabilirsiniz. Tabii bunun sonucunda fırsatları kaçırma ihtimaliniz var. Fakat sabırlı ve dikkatli olduğunuz bir dönemdesiniz. Aceleci davranmazsanız, sorunlar ile başa çıkabilirsiniz ve fırsatları iyi kullanmayı başarabilirsiniz. Daha önce karar verdiğiniz halde uygulamadığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Bilgisine güvendiğiniz kişilere ve otoriteyi temsil eden kişilere danışabilirsiniz ve girişimde bulunmadan önce bir kez daha düşünebilirsiniz. Farklı özelliklere sahip ilginç kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz ancak tedbirli olmalısınız.

12 Mart 2017 Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Çeşitli seminerler, toplantılar ve iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Henüz kararlarınızı uygulamaya başlamamış olsanız bile belirlediğiniz isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı aynı biçimde sürdürmeye devam edeceksiniz. Eski arkadaşlarınızla karşılaşmak sizi heyecanlandıracak. İlginç gelişmeler olabilir. Sürprizler sizi heyecanlandıracak. Hemen harekete geçebilir ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Özgür ilişkilerin size çekici geldiği bir dönem ve zaten hareketlerinizi kısıtlayan her ne olursa olsun hoşlanmıyorsunuz fakat bugün özgür olmak için kuvvetli arzular duyacaksınız.

12 Mart 2017 Pazar Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Hayal gücünüz ile birlikte kaygılarınız da uyanabilir. Fakat sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren işler yaparsanız başarılı olacaksınız. Yoksa hayallerin dağıtıcı etkisi, şansınızı kullanmanıza izin vermeyecek. Ayrıca şansınızı iyi değerlendirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Yabancılar ile kuracağınız ilişkiler ve seyahatler sizin için geliştirici olabilir. Saygı duyduğunuz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve bakış açınızın değiştiğini hissedebilirsiniz. Evrensel konular ilginizi çekecek. Yardım kuruluşları ve benzeri dernek, vakıf çalışmalarına katılmayı arzu edebilirsiniz.