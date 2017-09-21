12 Milyon TL verecekler... Kim alacak?

6. Mali Destek Kısmi Hibe Programları bugün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Sorumlusu Bilal Kendirci konuşma yaptı.

“6. Mali Destek Kısmi Hibe Programları” çerçevesinde 12 milyon TL kaynak dağıtılacağını belirten Atun, yatırım miktarının en az 24 milyon TL olmasının beklendiğini kaydetti.

Program çerçevesinde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” 4 milyon TL, “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi” 3 milyon TL ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”na 5 milyon TL olmak üzere 12 milyon TL tahsis edildiğini söyleyen Atun, 2011’den bu yana 336 projeye 53 milyon TL üzerinde hibe destek sağlandığını kaydetti.

Programla ilgili detaylı bilgi www.kei.gov.tr ile www.kobigem.gov.ct.tr adreslerinden alınabilir.

ATUN: “AMAÇ KKTC’NİN AYAKLARI ÜZERİNE DURMASI”

KKTC ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti arasında 2010-12 yılları arasında KKTC Ekonomisinin Yapısal Dönüşüm Programı imzalandığını anımsatan Atun, programın; reel sektörün gelişimini, sürdürülebilir ekonomi tesis edilmesini, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını içerdiğini söyledi.

KKTC’nin kendi ayakları üzerine durmasını hedefleyen programın güçlü bir program olduğunu dile getiren Atun, 2016-18 programının ana dokusunun da 2010-12 programı üzerinden şekillendiğini vurguladı.

Atun, program doğrultusunda Türkiye’nin maddi katkı yanında, tecrübe aktarımı ve teknik bilgi desteği de verdiğini söyledi.

“53 MİLYON TL ÜZERİNDE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI”

Atun, “6. Mali Destek Kısmi Hibe Programları” çerçevesinde 12 milyon TL kaynak tahsis edildiğini, yatırım miktarının en az 24 milyon TL olmasının beklendiğini belirtti.

Bakan Atun, bu bağlamda, “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” 4 milyon TL, “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” 3 milyon TL ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”na da 5 milyon TL tahsis edildiğini söyledi.

2011 yılından bu yana 336 projeye 53 milyon TL üzerinde hibe desteği sağlandığını belirten Atun, 106 milyon TL yatırıma olanak tanıdığı kaydetti.

SERTOĞLU: “ALT LİMİT 25, ÜST LİMİT 300 BİN TL”

KOBI GEM Sorumlusu Ebru Kaptan Sertoğlu, programla ilgili detaylı bilgi verdi. Başvuru tarihlerinin 20-21-22 Kasım olduğunu dile getiren Sertoğlu, üç programda toplam 12 milyon TL hibe verileceğini belirtti.

Sertoğlu, alt limitin 25 bin TL üst limitin ise 300 bin TL olacağını söyleyerek, yüzde 50-75’e kadar hibe desteği verileceğini kaydetti.

ESENYEL: “İLERLEMEYİ SAĞLAYACAK”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, hibe programlarının üniversite mezunu, gençler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Esenyel, üniversite mezunu gençlerin önemli bölümünün kendi işlerini kurmak istediklerini söyleyerek, bu programın bu açıdan yararlı olduğunu kaydetti.

Programın turizm sektöründe ilerlemeyi sağlayacağına işaret eden Esenyel, alternatif turizmde yeni modellerin gelişmesine katkı koyacağını belirtti.

DEVECİ: “DOĞRU YÖNLENDİRME YAPMA FIRSATI BULDUK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, programlarla birlikte planlama yaparak, kırsaldaki kişileri doğru yönlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Deveci, yatırımların doğru yerlere gitmesinin sağlandığını kaydetti.

Gerçekten ihtiyaç olan yatırımlara yönlenildiğini söyleyen Deveci, önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

KENDİRCİ: “YARARLI OLACAK”

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Sorumlusu Bilal Kendirci de desteklerin yararlı olacağına inanç belirtti.

Kendirci, program çerçevesinde ayrıntılı ve titiz çalışmalar yapıldığını söyledi.