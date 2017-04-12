12 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları

12 Nisan Çarşamba günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkı hayatınızdan çıkarmış gibi davranıyorsunuz bunu size yaşatan daha önceki ilişkilerinizin ciddiyetsizliği bir süre soluklanıp tekrar kaldığınız yerden devam etmelisiniz zaman geçiyor ve yalnızken daha da çok çabuk geçiyor. Maddi problemleriniz devam ediyor harcamalarınızı kısarak bunu üstesinden gelemiyorsunuz başka bir alternatif düşünmelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ki durgunluk sizden değil karşı taraftan kaynaklanıyor belki de doğru kişiyle birlikte değilsinizdir. Bu sıralar aile ziyaretleri söz konusu olabilir hatta aileniz ansızın çıkıp gelebilir sürprizler karşısında hazırlıklı olmalısınız. Maddi konularda kendinizi yönetmek konusunda pek iyi değilsiniz öyle ki hala ailenizden destek alıyorsunuz. Harcamalarınızda biraz daha özen gösterebilirsiniz

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz yeni iş teklifleri alıyorsunuz yeni aşklara yelken açamasanız da en azından eskisi artık acı vermiyor artık unutuyorsunuz. Sizin en kötü yanınız maddi olarak kendinizi ayarlamalarınızın yapamıyor olmanız ancak bunun sebebi fazla eli açık olmanızdan kaynaklanıyor. Üzerinde fazla düşündüğünüz bir işiniz var bu konuda karar vermeden önce kendinizi yormamaya özen gösterin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgiliniz bu sıralar beklemediğiniz bir sürprizde bulunabilir. Onun sizin için doğru karar olduğunu düşünüyorsunuz yanılmıyorsunuz zira partneriniz oldukça düşünceli ve ilişkinizi ciddiye alan biri esasında siz ona göre bu konuda daha rahat davranıp onu üzdüğünüz bile oluyor. Maddi kaynaklarınızı akıllıca kullanacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Biraz daha özen gösterirseniz birikim bile yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı sevgilinize söylemekte bu sıralar çekingen davranıyorsunuz ancak onu şımartmamayı düşünürken ondan faza uzaklaşıp kaybetmeyi göze alıyorsunuz. Aklınız on da ancak bunu sıklıkla olmasa da ara sıra belli etmelisiniz. İşlerinizin büyük kısmını hallettiniz ancak daha hızlı davranıp daha fazla şey yapabilirsiniz. Maddi konularda uzun vadeli planlarınız var ve bunları gerçekleştirmek için biraz zamana ihtiyacınz var.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizin istekleri karşısında adeta şaşkınlık içindesiniz sizin fazla işkolik olmanızdan yakınıyor bu durumu çözmenin tek yolu ona iş hayatınızın yoğunluğundan uygun bir dille anlatmanız. Maddi yatırımlarınızda dikkatli olmalısınız çevrenizde ki kişilerin söylediklerine kulak vermekte fayda var. Bu sıralar dikkatli davranmayı aklınızdan çıkarmamalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle bu sıra aranız çok iyi ve uyumunuz oldukça yüksek uzunca bir süre ilişkinizin seyri değişmeyecek. İşinizle ilgili konularda yönetim sizde olması daha rahat hareketlerde bulunmanızı sağlıyor böylece kendinizi ortaya koymayı başarıyorsunuz. Maddi olarak dikkatli davranmaya çalışsanızda yeterince temkinli davranamıyor gereğinden fazla harcama yapıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sevgilinize bir ders vermek ister gibisiniz onu seviyorsunuz ancak bir hatasının olduğunu düşünüyor ve bir ders vermek için ondan bir süre uzaklaşmayı düşünüyorsunuz. İşinizle ilgili konularda başarıyı yavaş yavaş yakalıyorsunuz. Bu sıralar maddi ihtiyaçlarınız artabilir ve çevrenizden bu konuda destek talep edebilirsiniz. Sağlığınızı önemsemelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınız da aşkın olmaması sizin için bu sıralar pek sorun olmuyor ancak yakın zaman da durumlar değişebilir örneğin ciddi bir şekilde başlamadığınız bir ilişkiniz ciddi bir aşka dönüşecek. Yetkilinize karşı asi davranışlarınız iş hayatınızda pek olumlu karşılanmıyor daha sabırlı davranmanız sizin için daha olumlu sonuçlar doğurur. Becerileriniz doğru zamanlarda yaparsanız hem işinizde hem de sosyal hayatınızda yükselmenizi sağlayabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sırala oldukça aktifsiniz adeta her yerdesiniz yazın gelmesiyle yeni ortamlara giriyor ve üzerinizdeki stresi atıyorsunuz. Maddi olarak bu sıra rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Yine de temkinli davranmaya özen göstermelisiniz. Bu sıralar iş hayatınızda dikkatinizi toparlayıp işinizi yapmak sizin için büyük sıkıntı oluyor ancak işinizi seviyor olmanız sayesinde bir çok şeyin üstesinden geliyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun süren bu beraberliğinizin arkasında birbirinize olan sadık tutumunuz söz konusu arada ki saygıyı koruduğunuz sürece ilişkinizin süresi daha da uzayacaktır. İş hayatınızda eleştirilere açık olmalısınız bu sizi yermez aksine olgunlaştırır hatta bu eleştirileri olumlu yönde değerlendirirseniz yeni iş teklifleri bile alabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeden olaylara yaklaşmaya devam edin bu sizin için karlı sonuçlar getirecek.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hislerini söylemekten çekinmemelisiniz aksine açık olmak size net sonuçlar getirir. Bu sıralar benliğinizi sorgulamakla meşgulsünüz biraz kafa toplama için küçük bir tatile ihtiyacınız var. İkili ilişkilerinizde sevginizden kaynaklanan zaaflarınız söz konusu ancak dikkatli olmalısınız karşı taraf sizi kullanıyor olabilir.