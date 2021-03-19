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12 Nisan'da Turizm açılacak

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Başbakan Saner bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı...
12 Nisan'da Turizm açılacak

Başbakan Saner bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı...

Kararlar içerisinde turizm için Başbakan Saner ''12 Nisan 2021 tarihinden itibaren 3 günlük kapalı otel turizminn başlamasına imkan tanımak adına bileklik uygulamasının hayata geçmesini bekleyeceğiz,geriye kalan turizm hizmetlerinin de takvimlenerek aılması için çalışmalarımızı yönlendireceğiz...'' dedi.

Tüm kararlar için tıklayın:

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