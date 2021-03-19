12 Nisan'da Turizm açılacak

Başbakan Saner bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı...
Kararlar içerisinde turizm için Başbakan Saner ''12 Nisan 2021 tarihinden itibaren 3 günlük kapalı otel turizminn başlamasına imkan tanımak adına bileklik uygulamasının hayata geçmesini bekleyeceğiz,geriye kalan turizm hizmetlerinin de takvimlenerek aılması için çalışmalarımızı yönlendireceğiz...'' dedi.
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