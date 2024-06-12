12 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle sabah saat 07.00’den yaklaşık saat 19.00’a kadar Sütlüce ağıllar ve Nergisli ağıllar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.