12 Savcı ve Savcı Yardımcısı atandı

Yüksek Savcılar Kurulu, 21 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Savcı Yardımcısı İlhan Damdelen, Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak ve Savcı Yardımcısı Aysın Bilgin'i Savcı olarak atamıştır. Kurul ayrıca Savcı ve Savcı Yardımcısı Münhalleri ile ilgili almış olduğu kararda Aysu Erginel, Ali Hidayet, Ayfer Şefik Tekinay, Kezban İnce ve Dilhan Çavuş'u, Savcı olarak, Gözde Uğraşın Aligüllü, Volkan Kayabaş, Hüseyin Gökan Eser, Fatma Damdelen, Fuat Tolga Emirtaneoğlu, Senem Palabıyık Karayel ve Fırat Kızıltunçları Savcı Yardımcısı olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren göreve başlamaları kaydıyla atamıştır.

Atanan Savcı ve Savcı Yardımcıları 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren göreve başlayacaklardır.