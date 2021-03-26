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12. sınıf öğrencilerine,öğretmenlerine okul çalışanlarına Antijen testi yapılacak

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12. sınıf öğrencilerine,öğretmenlerine okul çalışanlarına Antijen testi yapılacak
12. sınıf öğrencilerine,öğretmenlerine okul çalışanlarına Antijen testi yapılacak

Başbakan Saner Kararları açıklıyor...İşte kararlar

29 Mart-5 Nisan 2021 arasını kapsayan kararlar.

29 Mart Pazartesi gününden itibaren Pazar Hariç her gün gece 22.00'dan sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günü tam gün uygulanacak....(Benzin eczane vs açık olacak)

Perakende ve mağazacılı hizmetşleri,restoranlar sabah 10:00 gece 21:00 arasında hizmet verebilecekler.

Açık olan tüm işletmelerde çalışan-müşteri azami 5 metrekarede hizmet verebilmeleri düzenlemesi yapılmıştır.

Berber kuaför,güzellik salonları, dövme stüdyoları 07:00-19:00 arasında hizmet verebilecek.

29 Mart Pazartesi tarihinde 12.sınıfların açılabilmesi amacıyla 12. sınıf öğrencilerine,öğretmenlerine okul çalışanlarına Antijen testi yapılacaktır.

Yeşil hat tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs'la ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın günübirlik ticaret için gidip gelebilecek. Son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını ibraz edecekler.

Uçak seferleri günde azami 4 uçuş, her uçuşta maksimum 200 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Bet ofislerinde içecek servisi olmadan 1/3 oranında hizmet vermeye devam edecek.

 

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