12 şişe viskiyi çalınca tutuklandı

17.01.2019 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren Starling Market’te çalışan M.A.B.(E-34)’nın, iş yerine ait depoda muhafaza edilen 12 şişe viskiyi çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutukladı. Soruşturma devam etmektedir.
17.01.2019 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren Starling Market’te çalışan M.A.B.(E-34)’nın, iş yerine ait depoda muhafaza edilen 12 şişe viskiyi çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutukladı. Soruşturma devam etmektedir.
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