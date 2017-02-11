12 Şubat Günün Menüsü

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12 Şub.17 Günün Menüsü

Arpa şehriye çorbası

Cızbız Köfte

Akdeniz Salatası

Anasonlu Simit

Arpa şehriye çorbası

Arpa şehriye çorbası için Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

3 adet domates

1 adet yeşil biber

3-4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı margarin

arpa şehriye çorbası Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Margarini tencereye koyun ve kızdırın, biberi ince ince doğrayıp margarinle kavurun Domateslerin kabuğunu soyun ve doğrayın, ekleyerek iyice yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ve suyu ilave edin, kaynayana kadar karıştırın. Kaynar kaynamaz arpa şehriyeleri ilava edin ve 10 dk. daha kaynatın. Servis tabağına alarak limon, karabiber ve isteğe göre maydonoz ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun

Cızbız Köfte

Cızbız Köfte için Malzemeler:

500gr kıyma, 1adet soğan, 1adet yumurta, 1dilim bayat ekmek, sıvıyağ, tuz

Cızbız Köfte Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Soğanı ve ekmeği beraber robotta kıydırın. Kıyma, karışım, yumurta ve tuzu yoğurun. Şekillendirip yağda kızartın.

Akdeniz Salatası

Akdeniz Salatası için Malzemeler:

1adet kıvırcık, 1adet kırmızı soğan, 1kutu ton balığı, 2kaşık tane mısır, ½ demet roka, 1tutam dereotu, zeytinyağı, limon

Akdeniz Salatası Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Mısır tanelerini haşlayın, kıvırcık ve rokayı yıkayıp iri parçalar halinde kesin. Kırmızı soğanı çok ince doğrayın; hepsini servis tabağına alın. Ton balığını ekleyin, mısırı ve kıyılmış dereotunu serpin. Yağ ve limonu da ekleyerek servise sunabilirsiniz

Anasonlu Simit

Anasonlu Simit için Malzemeler:

2bardak un

2fincan pudra şekeri

2adet yumurta

125gr margarin

50gr susam

1çay kaşığı anason

1paket kabartma tozu

Anasonlu Simit Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Anasonu 1fincan su ile kaynatın, unu eleyin, bir kap içinde yağı kıyın. Unun ortasını açıp: yağı, kabartma tozunu, anasonu yumurta sarısı ve pudra şekerini katıp yoğurun. Bu hamuru 20dk dinlendirin ardından ufak bezeler koparıp elinizle yuvarlayarak parmak kalınlığında çubuklar yapın. Bu çubukların 2ucunu birleştirerek simit şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Yumurta aklarını kar edin, simitlere sürün, susam serpin ve pişirin.