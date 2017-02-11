12 Şubat Günün Menüsü

12 Şub.17 Günün Menüsü
Arpa şehriye çorbası
Cızbız Köfte
Akdeniz Salatası
Anasonlu Simit
Arpa şehriye çorbası
Arpa şehriye çorbası için Malzemeler:
1 su bardağı arpa şehriye
3 adet domates
1 adet yeşil biber
3-4 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı margarin
arpa şehriye çorbası Yemek Tarifi Hazırlanışı:
Margarini tencereye koyun ve kızdırın, biberi ince ince doğrayıp margarinle kavurun Domateslerin kabuğunu soyun ve doğrayın, ekleyerek iyice yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ve suyu ilave edin, kaynayana kadar karıştırın. Kaynar kaynamaz arpa şehriyeleri ilava edin ve 10 dk. daha kaynatın. Servis tabağına alarak limon, karabiber ve isteğe göre maydonoz ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun
Cızbız Köfte
Cızbız Köfte için Malzemeler:
500gr kıyma, 1adet soğan, 1adet yumurta, 1dilim bayat ekmek, sıvıyağ, tuz
Cızbız Köfte Yemek Tarifi Hazırlanışı:
Soğanı ve ekmeği beraber robotta kıydırın. Kıyma, karışım, yumurta ve tuzu yoğurun. Şekillendirip yağda kızartın.
Akdeniz Salatası
Akdeniz Salatası için Malzemeler:
1adet kıvırcık, 1adet kırmızı soğan, 1kutu ton balığı, 2kaşık tane mısır, ½ demet roka, 1tutam dereotu, zeytinyağı, limon
Akdeniz Salatası Yemek Tarifi Hazırlanışı:
Mısır tanelerini haşlayın, kıvırcık ve rokayı yıkayıp iri parçalar halinde kesin. Kırmızı soğanı çok ince doğrayın; hepsini servis tabağına alın. Ton balığını ekleyin, mısırı ve kıyılmış dereotunu serpin. Yağ ve limonu da ekleyerek servise sunabilirsiniz
Anasonlu Simit
Anasonlu Simit için Malzemeler:
2bardak un
2fincan pudra şekeri
2adet yumurta
125gr margarin
50gr susam
1çay kaşığı anason
1paket kabartma tozu
Anasonlu Simit Yemek Tarifi Hazırlanışı:
Anasonu 1fincan su ile kaynatın, unu eleyin, bir kap içinde yağı kıyın. Unun ortasını açıp: yağı, kabartma tozunu, anasonu yumurta sarısı ve pudra şekerini katıp yoğurun. Bu hamuru 20dk dinlendirin ardından ufak bezeler koparıp elinizle yuvarlayarak parmak kalınlığında çubuklar yapın. Bu çubukların 2ucunu birleştirerek simit şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Yumurta aklarını kar edin, simitlere sürün, susam serpin ve pişirin.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.