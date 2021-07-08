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12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'

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12 ülkeden bilim insanları, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımladıkları bir mektupla, İngiltere'de hükümetin 19 Temmuz'da tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik planını eleştirdi.
12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'

12 ülkeden bilim insanları, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımladıkları bir mektupla, İngiltere'de hükümetin 19 Temmuz'da tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik planını eleştirdi.

Guardian'ın haberine göre, mektuba imza atan 100'ü aşkın bilim insanı ve uzman, Başbakan Boris Johnson ve hükümetinin normalleşme planının "etik dışı ve tehlikeli bir deney" olduğunu belirterek, daha fazla kişi aşılanana kadar planın ertelenmesini istedi.

19 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının milyonlarca kişinin Covid'e yakalanması anlamına geleceğini belirten bilim insanları, kronik sağlık sorunları ve uzun Covid'den muzdarip yeni bir kuşağın ortaya çıkması riskini dile getirdi.

Bilim insanları, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın, eğitime engel olacağını, "aşıya dayanıklı yeni varyantların ortaya çıkmasına" zemin hazırlayacağını ve sağlık sistemi ile sağlık çalışanları üzerinde ciddi bir basınç yaratacağını savunuyor.

İngiltere'de doktorların ulusal örgütlenmesi Tabipler Birliği'nin başkanı Dr. Chaand Nagpaul, Kaliforniya Scripps Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Eric Topol ve İngiliz hükümetinin eski bilim danışmanı Prof. Sir David King gibi bilim insanları da mektuba imza attı.

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