Ağır yaralandığı trafik kazası sonrası yoğun bakımdayken beyin ölüm gerçekleşen ve organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi. Okur’un karaciğeri de nakil için Türkiye’ye gönderildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın da katılımıyla basın toplantısı düzenleyen hekimler, operasyonların başarılı geçtiğini; hastaların sağlık durumlarının şu için stabil olduğunu kaydetti.