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12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi

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12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi.
12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi

Ağır yaralandığı trafik kazası sonrası yoğun bakımdayken beyin ölüm gerçekleşen ve organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi. Okur’un karaciğeri de nakil için Türkiye’ye gönderildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın da katılımıyla basın toplantısı düzenleyen hekimler, operasyonların başarılı geçtiğini; hastaların sağlık durumlarının şu için stabil olduğunu kaydetti.

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