12 yaşındaki çocuğu istismar eden imam yine tutuklanmadı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğu gittiği Kuran kursundaki cami imamı tarafından cinsel istismara uğradı. 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uygulayan imam M.D., yargılandığı davada yine tutuklanmadı. Mahkeme davayı 25 Nisan’a erteledi.

Mahkeme heyeti davayı 25 Nisan’a ertelerken imam yine tutuklanmadı. Dava salonunda bulunan kadınlar “Faili tutukla, istismarı aklama” diyerek karara tepki gösterdi. Dava avukatları ise karara pazartesi günü itiraz edeceklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğu gittiği Kuran kursundaki cami imamı tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuk istismarı, çocuğun okulundaki rehberlik öğretmenine istismarı anlatması üzerine ortaya çıktı.

Yapılan şikayet sonucu çocuk istismarcısı tutuklanırken; adli tıp raporları ve verilen ifadelerin sabit olmasına rağmen, istismarcı imamı koruyanlar tarafından deliller karartılmaya başlandı. Çocuk istismarının araştırıldığı soruşturmada, çocuğun "Olayın yaşandığı yerde pencere yok" ifadesinden sonra, olay yerine pencere açıldığı öğrenildi.

Avukatlığını AKP Tarsus İlçe Başkanı'nın yaptığı istismarcı, çıkarıldığı davada yaptığı savunmanın ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme heyetinin kararı üzerine tutuklama bekleyen aile bireyleri ve avukatlar, tepki gösterdi. E.S.'nin kuzeni olduğu öğrenilen kişi, mahkeme salonunda, "O adam şerefsiz bir adam. Tutuklayın onu" diye bağırdı. Hareketlilik mahkeme koridorlarında da sürdü. Yaklaşık 500 kişi, 'Hakim istifa' sloganı attı.

"ADALETTEN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIK"

Adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Semra Kabasakal, "Bugün gerçekten acı bir gün. Bu kadar baskıya, bu kadar desteğe rağmen eğer bu mahkeme tutuklamayı gerçekleştirmediyse artık adaletten şüphe etmeye başladık. Çocuğumuza zarar verecek. Çocuğumuz şu anda çok kötü durumda. Eğer bu tutuklama devam edecekse ve sonucunda beraat söz konusu olursa istismarcıların yolu açılacaktır. Artık insanlar rahatlıkla çocuklara zarar verebilecektir. Mahkemelerin bunu düşünmesi lazım" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sakinlik çağrısı yaparak, konuyu Meclis'e taşıyıp, takipçisi olacaklarını söyledi.