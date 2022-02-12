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12 Yaşındaki Çocuk Edindiği Hobi Sayesinde Tam 3,3 Milyon TL Kazandı

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12 Yaşındaki Çocuk Edindiği Hobi Sayesinde Tam 3,3 Milyon TL Kazandı
12 Yaşındaki Çocuk Edindiği Hobi Sayesinde Tam 3,3 Milyon TL Kazandı

12 yaşında olan Benyamin Ahmed, Londra’da yaşıyor. Yeni kazanç kapısı olarak kabul edilen dijital sertifika satışı sayesinde 12 yaşındaki çocuk tam 290 bin sterlin kazandı. Ahmed, 3 bin 500 balina grafiğinden oluşan koleksiyonunu yaz tatilinde hazırladı ve daha sonra alıcılar arasında seçtiklerine NFT (non-fungible token) satışı gerçekleştirdi. Böylece yaklaşık 3,3 milyon TL kazanmış oldu.

NFT NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kazanç yöntemleri de farklılaşıyor. NFT sertifikaları dijital olarak hazırlanıyor ve bir eserin orjinalliğini belgelemekte kullanılıyor. Ayrıca NFT sertifikaları seneler sonra daha yüksek bir fiyata da satılabiliyor. 12 yaşındaki çocuk, satışı Ethereum isimli kripto para cinsinden yaptı ve aldığı parayı hala Ethereum olarak tutmaya devam ediyor.

BÜTÜN SERVET KAYBOLABİLİR

Kripto para birimleri herhangi bir devlet güvencesi ve kontrolü altında olmadığı için belli riskler de barındırıyor. Yani bu paraların değeri hızlı bir şekilde değişebiliyor. Aynı zamanda sistemin hacklenmesi ya da internet sitesi sahiplerini ortadan kaybolması durumunda kişilerin bütün serveti bir anda ortadan kayboluyor.

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