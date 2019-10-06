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12 yaşındaki çocuk, iki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü

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12 yaşındaki çocuk, iki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü
12 yaşındaki çocuk, iki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü

Ankara’da ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 03.00 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Mamak Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.’yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı. Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

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