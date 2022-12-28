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12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık 3 yıl hapis cezası aldı

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12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık 3 yıl hapis cezası aldı
12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık 3 yıl hapis cezası aldı

Girne’de çalıştığı makinist atölyesinde çırak olarak çalışan 12 yaşındaki erkek çocuğa karşı cinsel istismar suçu işleyen Türkmenistanlı Eldaniz Talibov 3 yıl hapse mahkûm edildi.

KKTC’ye 2017 yılında çalışmak için gelen sanığın 12 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Girne Ağır Ceza Mahkeme başkanı Banu Soyer okudu.

Çocuğa karşı işlenen bu tür suçların artış eğiliminde olduğunu kaydeden Soyer, mağdurun 12 yaşında olduğunu ve sanığın çocuğa karşı bu suçu ardı ardına işlediğini kaydetti.

Sanığın 45 yaşında olduğuna dikkati çeken Soyer, verdiği beyanında özür dileyip pişman olduğunu toplumda infiale neden olan bu suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi, özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçların ciddiyetine ve vahametine dikkat çekti.

Cinsel istismar suçlarının mağdurların fiziksel ve ruhsal zarara uğramasına neden olduğunu belirten Soyer, davaya konu olan olayda 12 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın kararda ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sanığın 18 Ağustos 2022 tarihinden beri tutuklu yargılanmayı beklediğini kaydeden Soyer, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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