12 yaşındaki Fırat, kurtarılamadı...

Kalp pili ile yaşamını sürdüren ve dün öğrenim gördüğü okulda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Fırat Oca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

DETAY Gazetesi'nin polisten edindiği bilgilere göre geçtiğimiz gün öğrenim gördüğü Akdoğan Polatpaşa Ortaokulu’nda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Fırat Oca, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalbinde problem olan ve pil sayesinde hayatını sürdüren 12 yaşındaki Oca, dün önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu kritik bir şekilde YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen Fırat Oca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...