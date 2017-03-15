 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.921
  • Altın 144,487
  • Dolar 3,7317
  • Euro 3,9675
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

12 yaşındaki Fırat, kurtarılamadı...

» »
12 yaşındaki Fırat, kurtarılamadı...
Kalp pili ile yaşamını sürdüren ve dün öğrenim gördüğü okulda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Fırat Oca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

DETAY Gazetesi'nin polisten edindiği bilgilere göre geçtiğimiz gün öğrenim gördüğü Akdoğan Polatpaşa Ortaokulu’nda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Fırat Oca, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalbinde problem olan ve pil sayesinde hayatını sürdüren 12 yaşındaki Oca, dün önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu kritik bir şekilde YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen Fırat Oca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 3200 üreticiye 2 milyon 300 bin TL kuraklık tazminatı15 Mart 2017 Çarşamba 08:38
  • Eıde, CTP’yi ziyaret etti15 Mart 2017 Çarşamba 08:34
  • "Son bir yılda ise 36 kadın yardım başvurusunda bulundu"14 Mart 2017 Salı 16:43
  • “Ankete katılanların yalnızca yüzde 32’si güven duyuyor”14 Mart 2017 Salı 16:35
  • Denktaş: “KIB-TEK’teki bağış konusu mahkemeye vereceğimiz itirazla ortaya çıkacak”14 Mart 2017 Salı 16:26
  • Akıncı: "Sağlık bizim ana meselemiz"14 Mart 2017 Salı 16:13
  • 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek!14 Mart 2017 Salı 15:48
  • KTÖS, Eğitim Bakanı Berova’yı partizanca davranmakla ve öğretmenler arasında ayrım yapmakla suçladı14 Mart 2017 Salı 15:36
  • Sonüstün: “trafik kazası değil, cinayet”14 Mart 2017 Salı 15:33
  • Ulaştırma Bakanı Dürüst, Yılmazköy’ü ziyaret etti14 Mart 2017 Salı 14:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti