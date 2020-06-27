  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

12 yaşındaki Orhan: Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim

»
12 yaşındaki Orhan: Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim
12 yaşındaki Orhan: Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim

Erzincan'da üzerine kolonya döküp çakmağı çakınca alevler içinde kalan 12 yaşındaki Orhan K., yaralandı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Orhan K., kolonyanın yanıp yanmayacağını merak ettiği için çakmağı çaktığını belirterek, "Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim" dedi.

Erzincan'da oturan Altun K.'nin 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan K., evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü. Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan K., mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan K., koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları bir anda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram, yeğeninin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı.

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

'Benim yaptığımı kimse yapmasın'

İzzetpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Orhan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vücudunda iki ve üçüncü derece yanıklar bulunan Orhan K., "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerime kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul’da bir binada patlama meydana geldi27 Haziran 2020 Cumartesi 08:52
  • Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı26 Haziran 2020 Cuma 23:03
  • Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte Türkiye'de 26 Haziran corona virüsü tablosu…26 Haziran 2020 Cuma 22:52
  • AB: Türkiye sondaj çalışmalarına derhal son vermeli26 Haziran 2020 Cuma 20:28
  • Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni tanı kondu26 Haziran 2020 Cuma 19:21
  • Kars Belediyesi'nden köpeklere aşevi26 Haziran 2020 Cuma 19:01
  • "Korona testi yaptırmak zorlaştı.Aktif hasta sayısı on kat fazla""26 Haziran 2020 Cuma 18:58
  • Dur ihtarına uymayan sürücü: Polis bana el sallıyor sandım26 Haziran 2020 Cuma 18:50
  • Erdoğan: Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık26 Haziran 2020 Cuma 18:47
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok, kendi sonunu kendisi hazırlayan bir lider26 Haziran 2020 Cuma 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti