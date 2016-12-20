12 yeni vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca on üç kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.Kaynak: 13 yeni vatandaşlık

Bakanlar Kurulu’nun kararı uyarınca 1981 Araklı doğumlu Adem Hacıhasanoğlu, 1967 İstanbul doğumlu Bülent Yaşargil, 1976 Terme doğumlu Remzi Alemdar, 1956 Vezirköprü doğumlu Nurettin Erakman, 1986 Nusaybin doğumlu Mustafa Yalap, 1978 Midyat doğumlu Mehmet Tahir Kul, 1987 Ankara doğumlu Nur Hilal Kızıltaş, 1959 Kilis doğumlu Mevlüde Kızıltaş, 1991 Antakya doğumlu Remziye Bayrakçı, 1997 Nusaybin doğumlu Serdar Demir, 1996 Akşehir doğumlu Müzeyyen Akkuş, 1993 Araklı doğumlu Ahmet Bilaloğlu ve 1990 İsrail doğumlu Basma Saade İgbaria KKTC Yurttaşlığı’na alındı. Adem Hacıhasanoğlu, Bülent Yaşargil, Remzi Alemdar, Nurettin Erakman, Mustafa Yalap, Mehmet Tahir Kul, Nur Hilal Kızıltaş, Mevlüde Kızıltaş, Remziye Bayrakçı, Serdar Demir, Ahmet Bilaloğlu Müzeyyen Akkuş, Basma Saade İgbaria’nın KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu kararı, 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 YURTTAŞLIK İPTAL EDİLDİ Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca on üç kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verirken aynı toplantıda 10 kişinin yurttaşlığını iptal etti. Bakanlar Kurulu, 1998 Lefkoşa doğumlu Özlem Tomak, 1983 Samandağ doğumlu Yasemin Taş, 1988 Antakya doğumlu Mehmet Çil, 1961 İskenderun doğumlu Fuat Tosyalı, 1966 İskenderun doğumlu Mehmet Fatih Tosyalı, 1970 İstanbul doğumlu İsmail Altuğ Köyağası, 1984 Ankara doğumlu Mustafa Atacan Erpek, 1993 Karabük doğumlu Mehmet Demir, 1973 Halep-Suriye doğumlu M. Maamoun Habbaba ve 1993 Reyhanlı doğumlu Nesrin Kırıtan’a KKTC Yurttaşlığı verilmesine ilişkin 28 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bakanlar Kurulu’nun yurttaşlıkların iptaline ilişkin kararı 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.